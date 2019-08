Medewerker bloemenveiling die 4,3 miljoen euro stal twee jaar de cel in

Een voormalige medewerker van bloemenveiling FloraHolland in Aalsmeer die 4,3 miljoen euro stal van het bedrijf, gaat twee jaar de cel in. De rechtbank in Den Haag heeft deze Mohamed G.M. (28) dinsdag voor fraude en witwassen veroordeeld tot drie jaar gevangenisstraf, waarvan één jaar voorwaardelijk.

G.M. stal het geld om er online mee te gokken, bijvoorbeeld op sportwedstrijden. Volgens de rechters was het bedrag dat hij verduisterde „enorm”. G.M. ging bovendien „gewiekste en met volharding” te werk: de veilingmedewerker maakte 82 keer geld naar zichzelf over voordat hij uiteindelijk werd betrapt.

De rechtbank ging mee met de eis die het Openbaar Ministerie twee weken geleden uitsprak. De officier van justitie noemde het door G.M. gestolen bedrag toen ook al „duizelingwekkend”. G.M. moet van de rechtbank de gestolen miljoenen terugbetalen aan FloraHolland. Als hij dat niet doet, moet hij ook het voorwaardelijke deel van zijn celstraf uitzitten. Eerder liet hij volgens Omroep West al weten dat hij het bedrag waarschijnlijk niet kan terugbetalen.

Overboekingen naar goksites

G.M. kon zo veel geld achterover drukken doordat hij op de financiële afdeling werkte van FloraHolland, het grootste bloemenveilingbedrijf ter wereld. Elke week behandelde de afdeling tientallen miljoenen euro’s aan transacties, waardoor de overboekingen die G.M. naar zijn eigen rekening deed niet opvielen. Hij begon met een paar duizend euro, maar begon gaandeweg steeds meer geld weg te sluizen. De grootste transactie was bijna twee ton. G.M. werd pas betrapt nadat het justitie was opgevallen dat er vanaf zijn rekening heel veel geld naar goksites werd overgemaakt.

Tijdens een eerdere zitting in de rechtbank had G.M. al toegegeven dat hij het geld had gestolen. Hij zei dat hij een gokverslaving had en verklaarde volgens Omroep West veel spijt te hebben, tegenover zichzelf en zijn gezin. En tegenover zijn voormalige werkgever: „Ze hadden me een droombaan gegeven. Het voelt alsof ik ze een mes in de rug heb gestoken.” G.M. moet zich laten behandelen voor zijn gokverslaving.