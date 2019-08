Marsman, Max en meerkoeten

Denkend aan Hollandse zomertelevise zie ik brede herhalingen traag door oneindige uitzendschema’s gaan. Rijen ondenkbaar ijdele presentatoren als hoge pluimen in decortjes staan. En in de geweldige leegte verzonken, de reisprogramma’s, verspreid door het land. Weerberichten, sporten, geknotte detectives, komkommers en slimste mensen in een groots verband.

Maar wat bleek, op de eerste maandagavond na vijf weken zapverlof? Het herhalingsspook is verjaagd door Omroep Max, dat in de zomerweken het beheer van het land lijkt te hebben overgenomen, of in elk geval dat van NPO1. De nastressende vakantieganger krijgt van Max een zeer zachte landing in het land van de brede rivieren.

Ik zag drie programma’s, die allemaal even traag door het laagland gingen. De geweldige ruimte lag er vredig bij. Eerst was er, om een uur of zeven de eerste aflevering van Uit eigen keuken, een soort Bed and breakfast, maar dan voor huiskamerrestaurants. Verschillende koppels eten bij elkaar, geven cijfers en nemen elkaar zachtjes de maat. Culinair journalist Petra Possel voegt een snufje professionele kennis toe.

„Dat is echt de rode draad vandaag, citroen”, luidde de voornaamste conclusie na de maaltijd die een zorgzaam echtpaar (haar kleren kleurden bij de keukenkastjes) had bereid. De citrusvrucht was inderdaad herhaaldelijk voorbijgekomen in het mediterrane diner. Onvergetelijke opmerking bij het toetje: „Lekker, die rietsuiker.”

Na die zoetigheid volgde We zijn er bijna, het bejaardenreisprogramma dat al jaren een terechte cultstatus geniet. De caravans en campers stonden in een groots verband op een camping in Montenegro, maar je hoeft maar even naar deze reizigers te kijken of het voelt zo huiselijk als macaroni met maggi en ketjap. Ik zag een man met zijn voeten badend in een grote roze kunststof tas. Met zijn tenen masseerde hij de vlekken uit de vakantiewas.

Het enige spektakel dat de huiselijkheid doorbrak was een reusachtige slang, die plotseling oudtestamentisch onder een strandstoel vandaag siste. Een toegesnelde Montenegrijn wist het serpent met behulp van een wasmand af te voeren.

De volgende dag zette men – één lastig bochtje bij het verlaten van de camping – koers naar Bosnië. Daar wachtte het beeldschone Sutjeska Park dat in zijn eentje de hele We zijn er bijna-reis de moeite waard maakt. (Ik kan het weten, twee weken geleden liep ik op precies dezelfde plek.)

Het derde Max-programma van de avond had hoe dan ook een streepje voor: Denkend aan Holland heeft immers een stukje dichtregel als programmanaam (het begin van H. Marsmans ‘Herinnering aan Holland’). André van Duin en Janny van der Heijden maken er boottochtjes door het vaderland in een sfeer die zo gemoedelijk is dat zelfs als een glasblazer een onmiskenbaar fallisch object blaast, Van Duin daar niet eens een grapje over maakt.

Maandag ging het dobberende duo van Almere naar Amersfoort. De lucht hing er laag; de zon werd er langzaam in grijze veelkleurige dampen gesmoord. Onderweg gebeurde er weinig: de moeizame opening van een zelfbedieningssluis, de uitwisseling van VVV-gestuurde weetjes. Van Duin heeft weleens gevist, maar zonder haakje – gewoon voor de rust. Toen was het vuur onder het koffiewater uitgewaaid.

Bij dit alles zal de Marsmankenner zich afvragen of ook de stem van het water met zijn eeuwige rampen werd gevreesd en gehoord. Verder dan het (volgens André van Duin) structureel agressieve gedrag van meerkoeten gingen de bedreigingen op de Max-maandagavond echter niet. Maar het tv-seizoen is nog lang, natuurlijk.