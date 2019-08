Kind versus hond anno 1945

Na de bevrijding van concentratiekamp Gross-Rosen dumpen de Russen begin 1945 acht kinderen in een spookachtig landhuis diep in het bos. Terwijl de uitgemergelde muisjes daar uit overlevingsstand komen – gevoelens keren terug, ze leren eten delen, luisteren muziek, worden verliefd en jaloers – dienen nieuwe gevaren zich aan. Eerst Russisch ongeregeld, dan een SS’er verstopt in een verlaten bunker en vervolgens een roedel hongerige herdershonden, door de SS getraind om gevangenen te verscheuren. De gestreepte kampuniformen van de kinderen werken als een rode lap.

Wilkolak (Weerwolf) van de Poolse regisseur Adrian Panek maakt gebruik van een vertrouwd horror-stramien: een belegering door wilde beesten terwijl het voedsel opraakt. Maar met een – in de finale iets te vette – allegorische laag: dit is Lord of the Flies in spiegelbeeld, pessimistisch over de beschaving, optimistisch over de mens. De kinderen, verminkt door de volwassen wereld, moeten in de wildernis hun menselijke solidariteit ontdekken of ieder voor zich ten gronde gaan.

In het fraai uitgebleekte, mistige sprookjesbos van Wilkolak vindt Panek niet altijd de juiste mix van magie en bruut realisme, en soms verzandt de hondenbelegering enigszins in subplots. Maar met hulp van de zeer overtuigende vertolkingen van de kindercast is zijn tweede speelfilm ook een originele, intrigerende blik op post-trauma: de kinderen zijn uit het kamp, nu moet het kamp nog uit de kinderen. Uit de herdershonden ook trouwens.

Horror Wilkolak Regie: Adrian Panek. Met: Kamil Polnisiak, Nicolas Przygoda, Sonia Mietielica. In: 12 bioscopen ●●●●●

