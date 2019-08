Kameroense separatistenleider tot levenslang veroordeeld

De voorman van een Engelstalige separatistenbeweging in Kameroen is dinsdag tot een levenslange gevangenisstraf veroordeeld. Negen van zijn handlangers kregen hetzelfde vonnis. Ook moeten zij volgens persbureau AP miljoenen dollars aan schadevergoeding betalen aan de Kameroense staat.

Julius Ayuk Tabe en zijn medeseparatisten zijn schuldig bevonden aan onder andere terrorisme en het proberen een eigen staat op te richten. Hun advocaat boycotte de rechtszaak omdat de rechtbank volgens hem vooringenomen was. Wel gaat hij tegen de uitspraak in beroep.

Achtergesteld

Tabe en 46 van zijn handlangers werden begin vorig jaar gearresteerd in buurland Nigeria, dat ze uitleverde aan Kameroen. Ongeveer 20 procent van Kameroen is Engelstalig. Die minderheid vindt dat zij achtergesteld wordt door de Franstalige meerderheid. Bijna alle ministers in de regering van het land spreken Frans, de politie en het leger ook.

In 2016 laaide het geweld op in de Engelstalige regio’s in Kameroen toen docenten en advocaten protesteerden tegen wat zij als discriminatoir beleid beschouwden van de Franstalige regering. De overheid greep hard in bij die protestacties. Dat leidde tot meer verzet en de oprichting van separatistische bewegingen. Zij willen een nieuw land met de naam Ambazonia oprichten voor de Engelssprekende minderheid.

