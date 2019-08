Hoger beroep in mishandelingszaak Praagse ober uitgesteld

Het hoger beroep in de strafzaak tegen twee Nederlandse broers voor de mishandeling van een ober in Praag is uitgesteld. De rechter wil nog een derde deskundige horen, meldt ANP dinsdag. De vraag is of verwondingen die de ober opliep aan zijn hoofd het gevolg zijn van de mishandeling, of van een val. De twee artsen die hun mening al hadden gegeven, werden het daarover niet eens.

Arash N. en Armin N. staan terecht voor de mishandeling van de ober op een terras in de Tsjechische hoofdstad, vorig jaar april. Ze werden in eerste aanleg veroordeeld tot gevangenisstraffen voor het toebrengen van ernstig lichamelijk letsel. Justitie stelde dat gezien de ernst van het letsel sprake was van poging tot moord, maar daarvoor vond de lagere rechter te weinig bewijs. Zowel de broers als de Tsjechische justitie gingen tegen die uitspraak in hoger beroep.

Val of mishandeling

De derde deskundige moet bepalen of het letsel aan het hoofd van ober Miroslav Vitek ontstond doordat de broers hem sloegen en schopten, of doordat hij even daarvoor was gevallen. Door het besluit om een extra expert op te roepen, loopt de zaak stevige vertraging op. De volgende zitting is op 1 oktober, aldus ANP.

Tijdens het eerste proces werd Arash N. veroordeeld tot vijf jaar cel en Armin N. tot zes jaar en betaling van 75.000 euro schadevergoeding. Bovendien zouden ze tien jaar het land niet meer in mogen.

Ernstig letsel

De gebroeders N. waren met vijf anderen in Praag voor een vrijgezellenfeest, en waren tijdens de mishandeling onder invloed van alcohol. De groep kreeg het met de ober aan de stok, toen die ze erop aansprak dat ze niet met eigen drank op het terras van het restaurant konden gaan zitten.

De ober hield aan de mishandeling onder meer een gebroken schedel, oogkas en kaak en een verbrijzelde enkel over. Videobeelden van het incident leidden tot veel commotie, zowel in Nederland als in Tsjechië. Vitek zegt nog altijd onder zijn verwondingen te lijden.

Drie andere leden van de groep werden eerder veroordeeld tot acht maanden voorwaardelijke gevangenisstraf. Ze zijn het land uitgezet en mogen er tot 2023 niet meer in. De twee anderen, onder wie een politieman, werden vrijgesproken omdat ze juist de ruzie probeerden te beëindigen.