Guerrillafoto’s op het Binnenhof

David van Dam fotografeerde Thierry Baudet in september 2018 tijdens een schorsing van de Algemene Politieke Beschouwingen. „Ik heb dit debat al tien keer gedaan. Tijdens een schorsing ging ik langs de fractiekamers, op zoek naar ander beeld. Door het raam van Forum zagen we Baudet, samen met medewerkers. Hij dronk een glas wijn en rookte. Een mooi beeld. Pas later hoorde ik dat Baudet als laatste spreker voor de schorsing gezegd had dat hij het debat „beneden zijn waardigheid” vond. Dat werd een rel. Deze foto is genomen vlak nadat hij dat gezegd had. Het heeft iets weg van een paparazzifoto, door dat raam ertussen. Of het mag, zo’n foto? Op het randje, misschien net er overheen. Het is ook wel nodig om de grenzen op te zoeken, want alles is zo geregisseerd in Den Haag.”