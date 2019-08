Groenland heeft geen prijskaartje – niet in dollars, niet in yuan en niet in roebels

Verrijst er aan de kust van Groenland, tussen de gekleurde huisjes aan de rustige fjorden, straks een torenhoge, glimmende Trump Tower? De Amerikaanse president Donald Trump verzekert de wereld van niet. „Ik beloof dat ik dit Groenland niet zal aandoen”, schreef hij maandagavond schertsend op Twitter, bij een fotomontage met dat beeld.

Toch heeft Trump tot veler verrassing interesse getoond in Groenland. De president, die zijn rijkdom verwierf als vastgoedmagnaat in New York, voelt wel voor een Amerikaanse aankoop van het noordelijke autonome gebied van Denemarken, zei hij afgelopen zondag. Hij bevestigde daarmee een bericht in The Wall Street Journal dat over zo’n acquisitie is gesproken in het Witte Huis.

„Strategisch gezien is het interessant, en we zijn geïnteresseerd”, zei Trump tegen journalisten bij zijn vertrek uit New Jersey na een vakantie. Hij noemde geen bedragen, en zei erbij dat het geen topprioriteit is. Maar „we gaan er met ze over praten. Het zou in feite een grote vastgoedtransactie zijn.”

Aankopen in de 19de eeuw

Het idee, dat voor velen volkomen uit de lucht kwam vallen, leidde wereldwijd tot hilariteit. Aan het begin van de negentiende eeuw kochten de VS op initiatief van president Thomas Jefferson het enorme Louisiana-gebied ten westen van de Mississippi-rivier voor 15 miljoen dollar van Frankrijk. Later die eeuw verwierven de Amerikanen voor 7,2 miljoen Alaska van Rusland, onder president Andrew Johnson.

In Groenland, een onafhankelijk deel van het Deense koninkrijk met sinds 2009 een hoge mate van autonomie, konden mensen nauwelijks om de suggestie lachen. „Groenland is niet te koop”, liet premier Kim Kielsen weten. Ook Denemarken heeft laten weten dat geen handjeklap mogelijk is. „Ik hoop dat dit niet serieus is bedoeld”, zei de Deense premier Mette Frederiksen. Ze noemde het idee „absurd”.

I promise not to do this to Greenland! pic.twitter.com/03DdyVU6HA — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 20, 2019

Toch zijn er goede redenen voor Amerikaanse interesse in Groenland, een enorm gebied met ongeveer 57.000 inwoners, dat voor tachtig procent wordt bedekt door ijs. Het grootste eiland van de wereld – Australië en Antarctica zijn groter, maar worden beschouwd als continenten – ligt strategisch aan de bovenflank van het Noord-Amerikaanse continent, tussen Canada enerzijds en Europa en Rusland anderzijds.

Nu wereldmachten als Rusland en China zich assertief opstellen in de Arctische regio, die wegens de opwarming van de aarde gestaag toegankelijker wordt, willen ook de VS hun aanwezigheid versterken. De Amerikanen hebben al een luchtmachtbasis in het Groenlandse Thule, hun noordelijkste ter wereld. Tijdens de Koude oorlog bouwden de VS en Canada de zogeheten DEW-linie, een reeks van radarstations in het hoge noorden, van Alaska via Groenland naar IJsland, als waarschuwingssysteem voor een raketaanval door de Sovjet-Unie.

President Vladimir Poetin voert de Russische militaire aanwezigheid in de regio inmiddels weer op, onder meer door te investeren in bases en nucleaire ijsbrekers. Begin vorig jaar presenteerde China plannen om te investeren in een ‘Arctische zijderoute’. Een Chinees staatsbedrijf wilde twee luchthavens bouwen in Groenland, een plan dat in juni is ingetrokken. Financiering voor het project komt nu uit Denemarken – een resultaat waar de VS op hebben aangedrongen.

Zeldzame aardmetalen

Daarnaast beschikt Groenland over grondstoffen, waaronder ruime voorraden van zogeheten zeldzame aardmetalen. Die elementen worden gebruikt voor de productie van elektronische apparaten als mobiele telefoons en elektrische auto’s. China domineert de wereldwijde markt van die grondstoffen – een potentiële troefkaart bij het handelsconflict met de VS. De Kvanefjeld-mijn in het zuidwesten van Groenland kan een van de belangrijkste bronnen van zeldzame aardmetalen buiten China worden.

„Groenland is een strategische plek”, zei Larry Kudlow, economisch adviseur van het Witte Huis, tegen Fox News. „Ze hebben een hoop waardevolle grondstoffen.” Hij wees erop dat de VS al eerder hebben geprobeerd Groenland aan te schaffen: in 1946 bood president Harry Truman Denemarken 100 miljoen dollar. Dat aanbod werd verworpen.

De president brengt binnenkort een bezoek aan Denemarken, Daarbij zullen onder andere de Deense bijdrage aan de NAVO op de agenda staan. Groenland heeft diplomatiek laten weten de Amerikaanse belangstelling in zijn algemeenheid te verwelkomen. „We beschouwen dit als een uiting van grotere interesse om te investeren in ons land en de mogelijkheden die we te bieden hebben,” aldus premier Kielsen. Maar, zei minister van Buitenlandse Zaken Jeppe Kofod, het gebied heeft geen prijskaartje „in dollars, yuan of roebels”.