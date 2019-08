Gemeente Amsterdam overweegt afvalverwerker AEB te verkopen

Amsterdam onderzoekt de mogelijkheden om het noodlijdende afvalbedrijf Afval Energie Bedrijf (AEB) te verkopen. Dat schrijft het gemeentebestuur dinsdag aan de gemeenteraad. Adviseurs van KPMG verkennen op verzoek van het college de mogelijkheden voor verkoop.

Er wordt zowel gekeken naar de mogelijkheid om het bedrijf als geheel te verkopen, delen van het bedrijf in de verkoop te doen of nieuwe partijen als aandeelhouder toe te laten. Volgens een ingewijde gaat het in het laatste geval om omliggende gemeenten en private partijen. De gemeente Amsterdam heeft momenteel alle aandelen van AEB, het grootste afvalverwerkingsbedrijf van Nederland, zelf in handen.

De afvalverbrander kwam dit jaar in grote financiële problemen doordat vier van de zes verbrandingslijnen moesten worden stilgelegd in verband met de veiligheid. De ovens zouden te slecht en te onveilig zijn. Doordat een groot deel van het vuilnis door AEB plots niet meer kon worden verwerkt, stapelde afval zich door heel Nederland op met een nationale afvalcrisis tot gevolg. Ook een nascheidingsinstallatie die in 2017 werd opgeleverd en 35 miljoen euro kostte, werkt niet goed.

Lees ook: Afval blijkt goud noch groen voor het AEB

Noodkrediet

Recent maakten de gemeente Amsterdam en banken samen 16 miljoen euro vrij om de ernstigste financiële nood te lenigen. 6 miljoen euro werd ingelegd door de gemeente, waarvan inmiddels 5,3 miljoen euro is opgenomen, zo schrijft burgemeester Femke Halsema.

Als AEB niet snel meer geld krijgt, komt het functioneren van het bedrijf al begin volgende maand in gevaar. Mocht het bedrijf omvallen, dan moet de gemeente mogelijk honderden miljoenen euro’s afschrijven. Daarbij komen ook de duurzaamheidsambities van de hoofdstad in gevaar. Zo moet volgend jaar 65 procent van het afval uit Amsterdamse huishoudens worden gescheiden. Ook levert het bedrijf warmte aan een deel van Amsterdam.

Naar aanleiding van de problemen ontstond een vertrouwensbreuk tussen de gemeente en de raad van commissarissen. Het college benoemde twee nieuwe toezichthouders, maar dat viel slecht bij zittende commissarissen. Drie van hen legden mede daarom eind juli hun functie neer. Onder hen was ook de pas aangetreden president-commissaris, Yvonne Timmerman-Buck (CDA). Ook was het drietal ontevreden omdat de steun vanuit de gemeente volgens hen te laat op gang kwam en onvoldoende was.

Herstructurering

Behalve KPMG werd eerder ook onderzoeksbureau Alvarez & Marsal benaderd, tevens een eis van de gemeente. Het bureau onderzoekt of herstructurering van het afvalbedrijf nog een optie is. Verkoop is dus niet het enige mogelijke toekomstscenario, benadrukt het college in de brief.

In 2017 brak er in korte tijd vijf keer brand uit bij het bedrijf, waarop de toezichthouder Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied AEB begin vorig jaar opdroeg om de gang van zaken te verbeteren. AEB verwerkt jaarlijks 1,4 miljoen ton afval. Omdat de afvalverwerker sinds juli op minder dan halve kracht draait, wordt een groot deel van dat afval nu op stortplaatsen gedumpt of elders verbrand tegen hogere tarieven.

Ook werd dinsdag bekend dat het college in juli aangifte heeft gedaan nadat geheime raadsstukken naar De Telegraaf waren gelekt. Op basis van die stukken berichtte de krant destijds dat de gemeente tientallen miljoenen zou hebben gereserveerd om te voorkomen dat AEB zou omvallen. Het politieonderzoek naar het lekken van de raadsstukken loopt nog.