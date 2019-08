Facebook stopt met achtervolgen, als je dat wilt

Het voelt wat unheimisch, als het onderwerp dat je gisteren met vrienden besprak, een dag later opeens verschijnt in de vorm van een Facebook-advertentie. Veel gebruikers van het sociale netwerk verdenken Facebook ervan mee te luisteren met gesprekken. Hoe kan het anders weten wat er zich in je leven afspeelt?

Afluisteren doet Facebook niet, zegt het bedrijf, maar het houdt wel bij wat voor sites je bezoekt en apps je gebruikt buiten het netwerk om.

Off-Facebook-activiteit

Die zogeheten off-Facebook-activiteit wordt gebruikt om advertenties op maat te creëren. Zo kan het paar schoenen dat je op een andere app, op een ander apparaat, bekeek, terugkeren in je Facebook-tijdlijn.

Sites die de like-knop of een Facebook Login gebruiken verzamelen data, en zelfs als je uitlogt op Facebook, wordt nog informatie verzameld over je surfgedrag en doorgeseind naar het sociale netwerk.

Binnenkort stelt Facebook – dat het vertrouwen probeert te herstellen na een serie privacyschandalen – gebruikers in staat om die informatie van buiten het netwerk los te koppelen van hun Facebook-profielen. Deze optie wordt als eerst ingevoerd in Zuid-Korea, Ierland en Spanje. In de komende maanden volgt de rest van de Facebookende wereldbevolking.

Als je de off-Facebook-activiteit wist, dan kan Facebook de informatie die apps en sites toezenden niet meer koppelen aan je identiteit. Standaard gebeurt dit wel. Het is dus een optie die je zelf moet activeren bij je privacyinstellingen.

Boete van 5 miljard dollar

De informatie van andere apps en sites is belangrijk voor Facebook; het geeft een completer beeld van iemands interesses, zeker van gebruikers die niet erg actief zijn op het netwerk zelf en slechts af en toe inloggen. Volgens Facebook-medewerker Stephanie Max, die de off-Facebook-functie maandag toelichtte, houdt het bedrijf er rekening mee dat dit invloed kan hebben op de advertentieomzet. Maar ‘transparant’ zijn over de manier waarop Facebook werkt, is belangrijker, aldus Max.

Vorige maand kreeg Facebook van de toezichthouder een boete van 5 miljard dollar opgelegd omdat het slordig om was gegaan met klantendata in het Cambridge Analytica-schandaal.

Facebook probeert in de groeiende kritiek op zijn privacybeleid het vertrouwen van gebruikers te behouden. En die van Amerikaanse wetgevers. Binnenkort wil het bedrijf zijn eigen muntsoort introduceren, de Libra, en daarnaast werkt Facebook aan de omstreden koppeling van Facebook Messenger, WhatsApp en Instagram.