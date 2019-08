Erotische ‘datingsites’ moeten miljoenen betalen vanwege misleiding

Zo’n 37.000 klanten van een aantal ‘datingsites’ met nepprofielen, krijgen hun geld terug. Het bedrijf achter de websites, The Right Link, heeft de Autoriteit Consument en Markt (ACM) toegezegd zo’n negen miljoen euro terug te betalen, meldt de toezichthouder dinsdag. Gedupeerden die zich bij de websites melden krijgen het geld onder „een discrete omschrijving” op hun rekening gestort.

Op de websites van The Right Link en een aantal gelieerde bedrijven konden bezoekers ‘datingprofielen’ bekijken. Aan de mensen op wie zij een oogje hadden, konden ze vervolgens berichten sturen die per stuk betaald werden. Degene met wie zij vervolgens chatten, was echter niet de persoon uit het profiel, maar een zogenoemde chatoperator die deed alsof. Sommige klanten gaven aan de chatdiensten, die vaak een erotisch karakter hadden, duizenden euro’s uit. De ACM stelde eerder dat het in veel gevallen ging om „kwetsbare consumenten”.

De bezoekers van de chatsites zijn misleid omdat onvoldoende duidelijk was dat afspraakjes met hun ‘dates’ er niet in zaten, zegt ACM-bestuurslid Cateautje Hijmans van den Bergh in een verklaring. „Gebruikers werden op deze websites met nepprofielen verleid tot lange gesprekken. Niet met de persoon van hun keuze maar met een chatoperator. Het kwam nooit tot een ontmoeting.”

Meldingen

De zeventien sites waarop de nepgesprekken gevoerd werden, zijn inmiddels goeddeels uit de lucht of voorzien van een melding dat voormalige klanten hun geld terug kunnen vragen. Een aantal websites is nog toegankelijk.

The Right Link moet al het geld terugbetalen dat het tussen juli 2016 en 17 april 2018 voor de geleverde diensten heeft ontvangen. Houdt het bedrijf of een van de gelieerde ondernemingen zich niet aan de gemaakte afspraken, kan de ACM alsnog een boete opleggen.

De bedrijven hoeven niet met hun activiteiten te stoppen, maar moeten voortaan duidelijk vermelden wat ze leveren, ook op de sites die ze uitbaten in het buitenland. „Dat is belangrijk voor het vertrouwen van consumenten in de online wereld”, aldus Hijmans van den Bergh.