Epstein ondertekende twee dagen voor zelfmoord zijn testament

De van kindermisbruik beschuldigde Amerikaanse multimiljonair Jeffrey Epstein heeft twee dagen voor hij zelfmoord pleegde zijn testament ondertekend. Dat blijkt uit rechtbankdocumenten in handen van persbureau AP en de krant de New York Post. Epstein had volgens de stukken een vermogen van zo’n 580 miljoen dollar (523 miljoen euro), onder meer verdiend met investeringen.

Waarschijnlijk zal er een juridisch gevecht ontstaan om de nalatenschap van Epstein. Vrouwen die zeggen dat ze als tiener slachtoffer zijn geworden van de ondernemer, zullen proberen een deel van Epsteins vermogen te bemachtigen als genoegdoening.

Een vrouw heeft volgens AP al een zaak aangespannen. Meerdere anderen zouden dat nog van plan zijn. „Geef zijn hele erfenis aan de slachtoffers”, aldus de advocaat van een van hen. „Dat is de enige gerechtigheid die zij nog kunnen krijgen.”

‘Zaakjes op orde krijgen’

In het testament zou niet staan aan wie Epstein zijn vermogen nalaat. Wel wordt volgens de New York Post duidelijk dat hij zijn geld heeft laten onderbrengen in een trustfonds, van waaruit het verdeeld moet worden onder erfgenamen. Een bron zegt tegen de krant dat dit een gangbare praktijk is. „Het moment waarop hij zijn testament heeft ondertekend, is opvallender”, aldus de bron. „Alsof hij dacht: ik moet mijn zaakjes nog snel op orde krijgen.”

Na Epsteins zelfmoord in de gevangenis, anderhalve week geleden, komen de federale aanklachten tegen hem te vervallen. Wel gaat de FBI verder met het onderzoek naar de misbruikbeschuldigingen tegen de Wall Street-handelaar. De federale aanklager beloofde maandag „alles te blijven doen voor de slachtoffers die van zich hebben laten horen, en ook voor diegenen die nog niet naar buiten zijn getreden”. Justitie gaat onder meer kijken naar de rol van Epsteins handlangers en medeplichtigen.

Epstein werd verdacht van mensenhandel en seksueel misbruik van tientallen minderjarigen. Hij zou tal van meisjes hebben laten rekruteren, veelal uit arme gezinnen, die hem in zijn villa’s en op zijn privé-eilanden massages moesten geven en seksuele diensten moesten verlenen.

Na Epsteins zelfmoord kwam er veel kritiek op de gevangenis waar hij vastzat. Ondanks een eerdere suïcidepoging werd de miljonair niet goed in de gaten gehouden. Maandag besloot minister van Justitie William Barr de directeur van de federale gevangenissen, waaronder die waar Epstein vast zat, te vervangen.

