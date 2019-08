32-jarige man krijgt acht jaar cel en tbs voor poging tot moord op zoontjes

Een 32-jarige man uit Eindhoven moet acht jaar de gevangenis in en krijgt tbs met dwangverpleging opgelegd voor poging tot moord op zijn drie zoontjes en brandstichting. Dat meldt de rechtbank Oost-Brabant dinsdag.

De rechters achtten bewezen dat de man, die suïcidale neigingen heeft, vorig jaar brand heeft gesticht in zijn eigen woning, met de bedoeling zijn kinderen te doden. Zo had de man de avond van de brand nog aan „een digitale afscheidsbrief” aan zijn ex-partner gewerkt. Daarin schreef hij dat hij „alles zou meenemen wat ooit van ons samen was”. Daaronder vielen ook hun kinderen.

„De kinderen, die op hun vader moeten kunnen vertrouwen, zijn door verdachte ernstig in de steek gelaten en zijn niet door hem beschermd”, aldus de rechters. Bij de man is een ernstige persoonlijkheidsstoornis vastgesteld, waardoor hij verminderd toerekeningsvatbaar is. Volgens psychiaters en psychologen bestaat er „zonder intensieve en langdurige behandeling” een grote kans op herhaling. Daarom wordt naast de celstraf van acht jaar tbs met dwangverpleging opgelegd.

De drie kinderen krijgen ieder een schadevergoeding van ongeveer 11.000 euro.

Logeerpartij

Op de avond van de brandstichting, op 27 november vorig jaar, kreeg de man bezoek van de politie na een melding van zijn ex-vrouw. Zij zei zich zorgen te maken over zijn suïcidale uitlatingen, terwijl hij op dat moment de zorg droeg voor hun kinderen. De man verklaarde tegenover de politie dat hij zich alleen zo gedroeg omdat hij zijn kinderen meer wilde zien en dat hij de volgende dag een afspraak bij de geestelijke gezondheidszorg had. De politie vertrok na een half uur.

Daarna stak de man volgens de rechtbank in zijn huis meerdere stapels papier in brand, terwijl zijn kinderen op zolder lagen te slapen. Later voegde hij zich bij zijn kinderen. Een piepend brandalarm vernielde hij en waarschuwingen van zijn zoons over rookvorming werden genegeerd. Op aandringen van zijn oudste zoon belde de man uiteindelijk ‘s ochtends toch de brandweer, die het viertal bevrijdde. Twee kinderen waren inmiddels buiten bewustzijn.

De man ontkende tijdens de rechtszaak dat hij het vuur had aangestoken en zei dat het ontstond doordat vonken uit de open haard waren gewaaid. De brandweer concludeerde echter dat de brand was aangestoken. Dat het viertal op zolder sliep, was volgens de man in het kader van een ‘logeerpartijtje’. Een van zijn zoons en zijn ex-vrouw verklaarden in de rechtbank dat dit ongebruikelijk was.