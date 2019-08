Dodelijk slachtoffer steekpartij Breda (15) kende verdachte

Het 15-jarige meisje dat maandag in Breda is doodgestoken, kende de 16-jarige jongen die vastzit als hoofdverdachte. Dat bevestigt de politie dinsdag. Volgens Omroep Brabant hadden de twee een relatie. Daar doet de politie verder geen mededelingen over.

Inmiddels is ook duidelijk dat de verdachte maandag zelf contact heeft gezocht met de politie. Agenten konden hem vervolgens aanhouden. Op hetzelfde moment probeerde ambulancepersoneel in een woning elders in Breda tevergeefs het leven van het 15-jarige slachtoffer te redden.

De steekpartij vond plaats in de wijk Boeimeer, in het zuiden van de Brabantse stad. Aan het begin van de middag werd de politie gealarmeerd over het incident, waarna agenten het zwaargewonde meisje aantroffen. Volgens de politie woonde zij samen met haar moeder in het huis, maar was ze op het moment van de aanval alleen thuis.

Tien rechercheurs onderzoeken de zaak, zegt een woordvoerder van de politie. Zij doen sporenonderzoek in de woning. Ook ondervragen ze familie en vrienden van het slachtoffer en de verdachte en buurtbewoners.