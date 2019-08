Buschauffeur weigert tegen richtlijnen in verder te rijden met gesluierde passagier

In het Limburgse Stein is maandagavond een vrouw twee keer verzocht de bus te verlaten omdat ze een nikab droeg. Toen zij dat weigerde, zette de chauffeur de bus stil en belde hij de politie. Na een gesprek met agenten besloot de vrouw uiteindelijk vrijwillig de bus te verlaten.

Dat bevestigen woordvoerders van vervoersbedrijf Arriva en de politie Limburg na berichtgeving van De Telegraaf. De buschauffeur handelde tegen de richtlijnen van brancheorganisatie Openbaar Vervoer Nederland in, meldt de woordvoerder van Arriva.

Een chauffeur mag een vrouw in nikab of boerka vragen het kledingstuk af te doen of de bus te verlaten, maar mag niet weigeren verder te rijden als zij dat niet doet. Arriva gaat de richtlijnen naar aanleiding van het incident nog eens onder de aandacht brengen bij zijn werknemers. Alle ov-bedrijven hebben toegezegd deze richtlijnen te volgen, zegt een woordvoerder van Openbaar Vervoer Nederland. De politie heeft de vrouw geen boete gegeven.

Geen boete

Sinds 1 augustus is het verboden gezichtsbedekkende kleding te dragen in overheidsgebouwen, onderwijs- en zorginstellingen en in het openbaar vervoer. Overtreders van de wet kunnen een boete krijgen van minimaal 150 euro. In ieder geval in de provincie Limburg is het de eerste keer dat de politie in actie moest komen voor handhaving van het verbod.

Eerder werd in Nijmegen een vrouw in nikab een speeltuin uitgestuurd. Later bleek na overleg met de politie dat het verbod niet voor speeltuinen geldt. De gemeente Nijmegen heeft daarop excuses aan de vrouw aangeboden.

Het is niet duidelijk hoe de gesluierde vrouw in Stein maandagavond haar reis heeft voortgezet.