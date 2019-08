Webcamafperser Aydin C. legt zich neer bij veroordeling

De veroordeelde webcamafperser Aydin C. staakt zijn cassatieprocedure. Hij wilde zijn veroordeling tot elf jaar cel voor digitale stalking en afpersing van minderjarige meisjes eerst aanvechten bij de Hoge Raad, maar ziet daar nu vanaf. C. doet dat omdat hij snel uitgeleverd wil worden aan Canada, dat hem wil berechten voor de dood van het 15-jarige meisje Amanda Todd in 2012.

C. kondigt het intrekken van zijn cassatie aan in een brief in handen van Hart van Nederland. C.’s advocaat Robert Malewicz bevestigt dat zijn cliënt zich bij de veroordeling neerlegt.

Met zijn actie hoopt C. sneller vrij te komen. In Nederland moet hij nog zo’n anderhalf jaar uitzitten. Hij vreest dat een behandeling door de Hoge Raad ervoor zal zorgen dat hij nog langer onvrij zal zijn. C. hoopt dat hij in Canada wordt vrijgesproken, zodat hij de gevangenis mag verlaten. Tot dusver kon C. niet uitgeleverd worden aan Canada vanwege de lopende zaak in Nederland. Om uitlevering mogelijk te maken, legt hij zich nu neer bij de veroordeling in Nederland.

Naaktfoto’s

C. werd vorig jaar in hoger beroep veroordeeld tot een celstraf van ruim tien jaar voor onder andere het digitaal stalken en afpersen van meer dan dertig jonge meisjes en vijf mannen uit verschillende landen. Hij dreigde onder meer naaktfoto’s te verspreiden als zij geen seksuele handelingen voor de webcam verrichtten.

Een van C.’s eerste slachtoffers zou de Canadese Amanda Todd zijn geweest. Zij pleegde in 2012 op 15-jarige leeftijd zelfmoord omdat ze online was afgeperst met naaktbeelden. Canada wil C. berechten voor betrokkenheid bij haar dood. De dood van Todd was geen onderdeel van het strafdossier in Nederland. C. ontkent betrokkenheid.

Aanvankelijk wilde C. overigens juist niet uitgeleverd worden aan Canada. Hij vocht de uitlevering aan, totdat de Hoge Raad hem in mei 2017 uiteindelijk definitief in het ongelijk stelde.