Nederland krijgt primeur videodienst Disney+

Disney+, de nieuwe digitale videodienst van The Walt Disney Company, is vanaf 12 november beschikbaar in Nederland. Dat heeft entertainmentgigant Disney maandag bekendgemaakt. De betaalde streamingdienst wordt gelijktijdig ook in Canada en de Verenigde Staten geïntroduceerd. Wie een abonnement neemt op Disney+ krijgt toegang tot de klassieke teken- en speelfilms en producties van Pixar en Marvel.

In Australië en Nieuw-Zeeland wordt de videodienst een week later gelanceerd. Naar verwachting zal een abonnement ongeveer 7 euro per maand gaan kosten, een euro goedkoper dan het eenvoudigste abonnement van marktleider Netflix. Disney-producties, waaronder ook recente films zoals Avengers: Endgame en Star Wars: The Rise of Skywalker, zullen enkel nog via Disney+ te zien zijn.

Naast al bestaande producties zullen er ook nieuwe films en series worden gemaakt voor het digitale platform. Zo staat onder meer een nieuw seizoen van de animatieserie Star Wars: The Clone Wars gepland, alsmede een speelfilm van de cartoon Phineas en Ferb.

Concurreren met Netflix

Met de lancering wil Disney een deel van de video-on-demandmarkt veroveren op Netflix. Al eerder maakte het Amerikaanse mediaconcern plannen bekend om een streamingservice te beginnen. Daarmee is het relatief laat: in de Verenigde Staten kunnen kijkers, naast Netflix, ook kiezen voor de streamingdienst van Amazon. Binnenkort volgt ook Apple met Apple TV+. In Nederland is naast Netflix ook RTL’s Videoland populair.

Vorig jaar lanceerde Disney al een videodienst voor sport, ESPN+, die in 2023 winstgevend zou moeten worden. In 2024 hoopt het bedrijf 60 tot 90 miljoen abonnees te hebben. Onder The Walt Disney Company vallen ook mediaconcerns als Pixar, Marvel, Star Wars en National Geographic.