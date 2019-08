‘Twee FVD-senatoren mee naar nieuwe partij Henk Otten’

Eerste Kamerleden voor Forum voor Democratie (FVD) Dorien Rookmaker en Jeroen de Vries volgen de geroyeerde Henk Otten naar zijn nieuwe partij. Otten en De Vries hebben maandagochtend op Twitter berichtgeving hierover gedeeld van De Telegraaf.

Het vertrek van Otten, Rookmaker en De Vries betekent dat FVD negen senatoren overhoudt. Na de Provinciale Statenverkiezingen in maart had de partij er nog twaalf. Partijleider Thierry Baudet zegt tegenover De Telegraaf nog niet op de hoogte te zijn gesteld.

Rookmaker en De Vries hebben zich beiden kritisch uitgelaten over FVD en de manier waarop Otten de partij moest verlaten. Zo stelde Rookmaker begin deze maand tegenover NRC dat Otten „als een hond is behandeld” en dat ze overwoog de partij te verlaten. Ook De Vries, die eerder persvoorlichter voor FVD was, staat al langer bekend als medestander van Otten.

Volgens Otten zullen meer FVD’ers de overstap naar zijn nieuwe, nog naamloze, partij maken. Zowel in de senaat als in de Statenfracties zouden politici zitten die de partij willen verlaten. Wie dit zijn, is onduidelijk.

‘Geen boreaal geleuter’

De nieuwe partij van Otten zou zich willen profileren als tegenstander van onder meer klimaatmaatregelen en immigratie. Otten zou echter voornemens zijn „geen boreaal geleuter” te betrekken bij zijn nieuwe partij - een directe sneer naar FVD-voorman Baudet.

FVD-mede-oprichter en Baudets voormalige rechterhand Henk Otten werd eind juli geroyeerd als lid van de partij na een interne ruzie. Volgens FVD heeft Otten zich schuldig gemaakt aan „financiële malversaties en bestuurlijk wangedrag”. Otten zelf stelt dat hij de partij is uitgewerkt omdat hij kritisch was over de koers van Baudet.

Correctie (19 augustus 2019): In een eerdere versie van dit stuk stond dat FVD van elf zetels kwam en acht senatoren overhoudt. Dat klopt niet. Hierboven is dat aangepast.