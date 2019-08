Twaalf keer zoveel rokers zoeken hulp om te stoppen

Veel meer rokers proberen te stoppen met roken door middel van een cursus of medicatie. Afgelopen jaar namen bijna 40.000 mensen die verzekerd zijn bij VGZ, CZ of Menzis deel aan een antirookcursus of namen medicijnen om te stoppen. In 2012 waren dit er nog geen 3.200. Dat bevestigen de verzekeraars maandag na berichtgeving van het AD.

De drie verzekeraars bedienen 57 procent van de markt. De grootste zorgverzekeraar Zilveren Kruis zegt desgevraagd later op maandag met cijfers te komen over het aantal verzekerden dat probeert te stoppen door middel van een cursus of medicatie. Ruim 85 procent van de Nederlanders is bij een van deze vier verzekeraars gecontracteerd.

Er zijn meerdere oorzaken voor de toename, zegt een woordvoerder van CZ. Sinds 2011 worden de antirookcursussen en -medicatie vergoed. In de jaren die volgden zouden „steeds meer mensen” hiervan op de hoogte zijn gekomen. Ook past de toename volgens CZ in de algemene trend dat Nederlanders minder zijn gaan roken.

‘We zijn er nog niet’

Een woordvoerder van koepelorganisatie Zorgverzekeraars Nederland stelt dat het „debat over roken” is veranderd. „Mensen spreken rokers sneller aan als ze een sigaret opsteken. Men vraagt zich af: kan dit nog wel anno 2019?” Volgens Zorgverzekeraars Nederland is dit deels een verdienste van de maatregelen tegen roken die op nationaal niveau zijn genomen in onder meer het Preventieakkoord.

Ook een woordvoerder van Menzis benadrukt het belang van initiatieven om roken tegen te gaan. „Denk bijvoorbeeld aan Stoptober of regionale initiatieven om scholen, sportterreinen en wijken rookvrij te krijgen.”

Hoewel de verzekeraars positief reageren op de cijfers, stelt Zorgverzekeraars Nederland dat „nog steeds te veel mensen in Nederland roken”. Volgens cijfers van het Trimbos Instituut rookte vorig jaar nog 22,4 procent van de volwassen Nederlanders, van wie 3,3 procent als ‘zware roker’ telt. Deze groep rookt meer dan twintig sigaretten per dag.