Toptransfer naar Jumbo-Visma biedt Tom Dumoulin perspectief voor de Tour

Het gebrek aan voldoende ondersteuning in de grote rondes in het hooggebergte, de medische begeleiding rond zijn knieblessure deze zomer die bij critici vraagtekens opriepen, meningsverschillen over de verdere ontwikkeling en het perspectief bij de ploeg: het zijn onder meer deze factoren die geleid hebben tot de onherstelbare breuk tussen de topwielrenner Tom Dumoulin en Team Sunweb.

De chemie tussen ploeg en renner, die jarenlang veel successen opleverden, verdween gaandeweg. „Met lood in mijn schoenen” was Dumoulin recentelijk naar Sunweb-teammanager Iwan Spekenbrink gestapt om zijn vertrekwens kenbaar te maken, zei hij maandag in gesprek met de NOS. „Op een aantal vlakken lagen we zo ver van elkaar af dat ik dacht: dit wordt moeilijk.”

Miljoenensalaris

Dumoulin (28) maakt na dit seizoen de overstap naar Jumbo-Visma, de Nederlandse wielerploeg die met het jaar sterker wordt. Vanaf komend jaar rijdt hij voor de ploeg, hij tekent voor drie seizoenen.

Zijn contract bij Team Sunweb, dat nog tot 2021 liep, wordt aan het eind van dit seizoen ontbonden.

De doorgaans goed ingevoerde website Cyclingnews.com schreef vorige maand al dat Dumoulin bij Jumbo-Visma een jaarsalaris van tussen de 2,5 en 3 miljoen euro tegemoet kan zien, waar dat bij zijn huidige ploeg 2,25 miljoen zou bedragen.

De kans op het winnen van de Tour de France, een van de ambities van Dumoulin, wordt bij Jumbo-Visma groter geacht dan bij Team Sunweb. Zijn nieuwe ploeg is in staat om etappes te domineren in de grote rondes, zoals het tijdens de afgelopen Tour de France bewees.

Met Steven Kruijswijk en Primoz Roglic beschikt de ploeg over sterke klassementsrenners – aangevuld met dienstbare toprenners als George Bennett, Laurens De Plus en Tony Martin. Die bijstand ontbeerde Dumoulin regelmatig bij Sunweb op cruciale momenten in grote rondes.

Jumbo-Visma hoopt met Dumoulin aan boord een vuist te kunnen maken tegen Team Ineos, de Britse topploeg van Tour-winnaars Chris Froome, Geraint Thomas en Egan Bernal.

Dumoulin werd al enige tijd in verband gebracht met Jumbo-Visma. Deze zomer besloot hij dat het tijd was om zich te richten op interesse van andere teams, zegt hij in een verklaring op de site van Team Sunweb. „Na de teleurstelling van het missen van de Tour [door een knieblessure] zat ik thuis en begon ik te overwegen dat een nieuwe omgeving verfrissend kan zijn.”

Grind in knie

Dumoulin beleeft sportief een zeer teleurstellend seizoen. Waarschijnlijk heeft hij zijn laatste wedstrijd al gereden voor Sunweb. Door de blessure aan zijn linkerknie, waaraan hij onlangs opnieuw is geopereerd, is de kans klein dat hij dit seizoen nog in actie komt.

In de Ronde van Italië kwam hij in de vierde etappe ten val en stapte hij een dag later af met een pijnlijke knie. De ernst van die blessure werd vervolgens onderschat.

Hij reed ter voorbereiding op de Tour in het Critérium du Dauphiné, maar stapte af en onderging een ingreep waarbij een stukje grind uit zijn knie werd verwijderd. Dumoulin miste vervolgens de Tour en moet ook de Ronde van Spanje laten schieten, die deze week begint.

Dumoulin reed sinds 2012 voor Team Sunweb, dat toen nog koerste onder de naam Team Argos-Shimano. In 2014 brak hij er door als tijdritspecialist. Zijn grootste succes behaalde hij in 2017: de eindzege in de Ronde van Italië.

Vorig jaar reed Dumoulin voor het eerst zowel de Giro als de Tour en eindigde in beide rondes als tweede. Hij was in Parijs de eerste Nederlander op het podium sinds 1990.

NRC Sport Elke zondagochtend de beste sportverhalen uit NRC en de rest van de wereld. Inschrijven