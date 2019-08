Toch ontslag voor agent die Eric Garner in fatale wurggreep hield

De politieagent die vijf jaar geleden een ongewapende man in New York in een fatale wurggreep hield, is maandag alsnog ontslagen. Dat meldt persbureau Reuters. De 43-jarige Eric Garner kwam door de politieactie om het leven, ondanks dat hij de agent in kwestie meermaals had gewaarschuwd dat hij niet kon ademen.

Met het ontslag komt er een einde aan een zaak die al jaren loopt en de Black Lives Matter-beweging aanzwengelde. Eerder deze maand werd agent Daniel Pantaleo al geschorst na tuchtzaak, waarin werd bepaald dat Pantaleo de politievoorschriften had overtreden door de nekklem toe te passen. Dit is voor agenten in New York verboden en het ontslaan van Pantaleo werd dan ook geadviseerd.

Het hoofd van de politie van New York nam het advies over. Het besluit om de agent nu te ontslaan heeft hij niet lichtzinnig genomen, zegt politiecommissaris James O’Neill. Volgens hem had Pantaleo juist gehandeld, tot het moment waarop hij Garner bij een arrestatie in een wurggreep nam.

Na het incident met Garner in 2014 mocht Pantaleo enkel nog bureauwerk doen. Ontslag was een van de weinige manieren waarop hij nog gestraft kon worden. Eerder deze maand maakte de openbaar aanklager namelijk bekend de agent definitief niet te zullen vervolgen bij gebrek aan voldoende bewijs voor een misdrijf. In 2014 besloot een onderzoeksjury al dat niet tot vervolging overgegaan hoefde te worden. De familie van Garner zei maandag blij te zijn met het ontslag van Pantaleo. Zij voerden jarenlang actie om hem berecht te krijgen.

Lees hier terug: Ik krijg geen adem, riep hij elf keer

‘Ik krijg geen lucht’

Garner werd aangehouden omdat hij illegaal sigaretten zou verkopen op straat, iets waarvoor hij al vaker in aanraking was gekomen met de politie. Hij verzette zich toen agenten hem in de boeien wilden slaan. Daarop drukten de agenten hem tegen de grond. Garner zou elf keer hebben geroepen dat hij geen lucht kreeg. Hij stierf een uur later in het ziekenhuis.

Beelden waarop is te zien hoe Garner, een forse zwarte man, op de grond wordt gehouden door Pantaleo, een witte agent, gingen wereldwijd het internet over en leidde tot boze reacties van Black Lives Matter-demonstranten in de Verenigde Staten. Een speerpunt van de beweging is het excessieve politiegeweld tegen zwarte Amerikaanse burgers.

Uit een onderzoek dat eerder deze maand werd gepubliceerd, bleek dat de kans dat een zwarte man door de politie wordt gedood, in de Verenigde Staten een op duizend is. Uit statistieken van The Washington Post blijkt dat dit jaar al 570 Amerikanen werden doodgeschoten door de politie.