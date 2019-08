Tankwagenchauffeurs Portugal beëindigen staking

Portugese tankwagenchauffeurs hebben hun staking na bijna een week beëindigd. Een woordvoerder van de vakbond maakte zondagavond bekend dat er een akkoord is bereikt over de voorwaarden voor nieuwe onderhandelingen met de werkgeversorganisatie. Daarmee lijkt een einde in zicht voor het brandstoftekort in Portugal.

De werkgeversorganisatie wilde de gesprekken pas voortzetten als de staking werd gestopt. De vrachtvervoerders, die door hun vakbond ook werden opgeroepen te staken, besloten vrijdag al te stoppen met staken om de onderhandelingen te hervatten. Volgens de voorzitter van de vakbond van tankwagenchauffeurs zijn nieuwe stakingen niet uitgesloten als „een compromisloze houding” wordt aangenomen.

Brandstof op rantsoen

De Portugese regering zette brandstof vorige week maandag op rantsoen. Automobilisten mochten nog maar 25 liter tanken, voor vrachtwagens gold een maximum van 100 liter. Dat was nodig omdat tweeduizend vrachtwagenchauffeurs uit onvrede over hun salaris en arbeidsomstandigheden in staking gingen. Ze eisten jaarlijkse loonsverhogingen voor de komende drie jaar, van maandelijks 630 euro tot 900 euro.

De overheid vreesde dat het toerisme, dat in de zomermaanden floreert, onder de staking zou lijden. Van chauffeurs werd verwacht dat ze in ieder geval een minimumvoorraad aan brandstof en vers voedsel afleverden. Ook werden militairen en politie ingezet om tankstations te bevoorraden. Door de staking zat ongeveer een derde van de 3.000 tankstations zonder brandstof. Volgens persbureau AFP stonden in toeristische gebieden lange wachtrijen voor tankstations.