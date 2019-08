Ruim helft arbeidsongeschikten heeft slaapproblemen

Arbeidsongeschikten vanaf 25 jaar en ouder hebben ruim twee keer zo vaak last van slaapproblemen dan andere leeftijdsgenoten. 58 procent van deze groep zegt geen goede nachtrust te hebben, aldus nieuwe cijfers uit de Gezondheidsenquête van het CBS.

In 2018 heeft 24 procent van de Nederlanders ouder dan 25 jaar in de afgelopen twee weken last gehad van slaapproblemen. Dit zijn ongeveer 2,9 miljoen mensen. De groep werkenden meldt minder vaak slaapproblemen, 19 procent van deze groep heeft ermee te maken.

Belemmeringen

Het slechte slapen belemmert bij 4 op de 10 Nederlanders het dagelijkse functioneren, bijvoorbeeld omdat er sprake is van verminderde concentratie, vergeetachtigheid of een slecht humeur. Van de slecht slapende arbeidsongeschikten zegt 81 procent hier last van te hebben.

Slecht slapen leidt daarnaast ook tot hoger verzuim, een lagere productiviteit en ook tot meer ongevallen. Volgens ArboNed kosten slaapproblemen de Nederlandse economie jaarlijks naar schatting tussen de 3 tot 4,5 miljard euro.

Het CBS begon vorig jaar met het informeren naar slaapgedrag in de Gezondheidsenquête. Toen zei 20 procent van de Nederlanders van twaalf jaar en ouder, een grotere leeftijdsgroep dus, dat zij problemen hadden met slapen. Het ging in dit geval om moeilijk in slaap vallen of te vroeg wakker worden.

Een meta-analyse van 34 Nederlandse studies naar slaap, wees in 2017 uit dat negentig procent van de Nederlanders voldoende uren slaapt. Dat verraste slaaponderzoeker Eus van Someren destijds. Slaaptekort is niet het probleem, maar slapeloosheid. „Mensen liggen vaak wel de aanbevolen tijd in bed, maar slagen er niet in daar profijt van te trekken”, aldus Van Someren.