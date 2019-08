Omzet industrie in tweede kwartaal opnieuw iets gedaald

De Nederlandse industrie draaide afgelopen kwartaal opnieuw minder omzet dan in dezelfde periode vorig jaar. In het tweede kwartaal lag de omzet 4,9 procent lager dan een jaar eerder. Dat blijkt uit dinsdag gepubliceerde cijfers van het CBS.

Gedurende het eerste kwartaal werd ook al minder omgezet vergeleken met een jaar eerder, dat was toen al twee jaar niet voorgekomen. De krimp heeft volgens het CBS meerdere redenen.

Zo kregen onder meer raffinaderijen en chemiebedrijven minder geld binnen. Aardolieproducenten haalden afgelopen kwartaal 9,5 procent minder omzet vergeleken met een jaar eerder. Wat betreft chemieproducenten ging het om een afname van 4,5 procent. Ook in onder andere de textielindustrie en metaalproductensector nam de omzet afgelopen kwartaal af.

Lees ook: Nederlandse economie groeit, maar hoelang nog?

De dalende omzet komt ook door schaarste aan personeel. Zo staan er bijna 24.000 vacatures in de industrie open, volgens het CBS het hoogste aantal in elf jaar tijd.

Duitsland

Ook de malaise in Duitsland speelt een rol. De Duitse industrie kampte het afgelopen jaar met een forse productiedaling. Tussen juni 2018 en juni dit jaar nam de industriële productie in Duitsland, de belangrijkste handelspartner van Nederland, met 5,2 procent af. Het ging om de sterkste daling in tien jaar.

Met name de de metaal-, de machinebouw- en de autosector presteerden in Duitsland slecht vanwege de onzekerheid op de markt. Het handelsconflict tussen China en de Verenigde Staten en de Brexit droegen onder meer bij aan die onzekerheid. De Duitse industrie is nauw verbonden met de Nederlandse. Het CBS wijt de krimp van de Nederlandse industrie dan ook deels aan ontwikkelingen op de Duitse markt.

Ondanks de dalende omzet in de industrie liet de Nederlandse economie dit jaar vooralsnog positieve groeicijfers zien. Het CBS meldde vorige week dat het binnenlands product (bbp) in het tweede kwartaal met 0,5 procent toenam ten opzichte van het kwartaal ervoor.

Afgelopen kwartaal groeiden, in tegenstelling tot andere sectoren in de industrie, de bouwmiddelensector en de voedingsmiddelenindustrie wel. Producenten van bouwmaterialen zetten 5,6 procent meer om dan in dezelfde periode een jaar geleden. Analisten voorspellen echter dat de algehele groei de komende kwartalen waarschijnlijk niet doorzet.