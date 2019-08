Nieuwe restricties VS tegen Huawei weer uitgesteld

Een deel van de handelsbeperkingen tegen het Chinese telecombedrijf Huawei zijn wederom met negentig dagen uitgesteld. Dit zei de Amerikaanse minister van Handel, Wilbur Ross, maandag in een interview met televisiezender Fox.

Wel zijn er 46 dochterondernemingen van Huawei toegevoegd aan de zwarte lijst die de VS heeft opgesteld. Inmiddels staan er ruim honderd op deze lijst. „Hoe meer bedrijven we toevoegen, hoe moeilijker het voor Huawei wordt om de sancties te omzeilen”, zei Ross aldus The Washington Post.

In mei werden de aangekondigde beperkingen ook al met negentig dagen uitgesteld. Dit gebeurde toen om ontwrichting voor bestaande klanten te beperken, aldus het ministerie. Huawei werd meer tijd gegund om oplossingen te vinden voor de contractuele verplichtingen met Amerikaanse telecombedrijven. Deze bedrijven zijn afhankelijk van apparatuur van het bedrijf. De negentig dagen liepen maandag af.

De nieuwe deadline is nu 19 november, aldus Ross. „Zo hebben de bedrijven die afhankelijk zijn van Huawei meer tijd om zich los te kunnen maken. Er worden geen specifieke vergunningen voor wat dan ook uitgegeven.”

Huawei verkoopt geen telefoons in de VS, maar maakt wel gebruik van technologie van Amerikaanse bedrijven, zoals besturingssysteem Android van Google. Inmiddels heeft Google, vanwege het exportverbod, de Android-licentie ingetrokken.

Hierdoor kan Huawei voor nieuwe toestellen geen gebruik meer maken van diensten als Gmail, YouTube en Google Maps. Inmiddels heeft het bedrijf een eigen besturingssysteem gelanceerd voor mobiele apparatuur. Dit systeem kan Android vervangen.

Handelsconflict

De Amerikaanse regering plaatste Huawei uit veiligheidsoverwegingen op een zwarte lijst. Inmiddels duurt het handelsconflict tussen de VS en China al ruim een jaar. Beide partijen hebben de importtarieven al enkele malen opgeschroefd. China dringt aan op het verder opheffen van beperkingen op de levering van onder anderen computerchips aan Huawei.

Eind juli troffen president Trump en de Chinese president Xi Jinping elkaar tijdens de G20 in Osaka. Zij kwamen overeen dat de vastgelopen gesprekken weer zouden worden opgepakt. Waar China beloofde om meer landbouwproducten te importeren, zouden de VS voorlopig niet dreigen met het verder verhogen van tarieven.

China zegt sinds 19 juli miljoenen tonnen Amerikaanse sojabonen te hebben verscheept. Ondertussen blijft Trump op Twitter dreigen dat een nieuwe deal mogelijk strenger zou zijn dan waar nu over onderhandeld wordt.