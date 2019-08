Nieuwe dienstregeling: op verschillende trajecten extra treinen

Vanaf 15 december zullen er meer treinen gaan rijden op de Nederlandse spoorwegen. Dat heeft ProRail maandag bekendgemaakt.

Zo gaan er volgens de nieuwe dienstregeling tussen Amersfoort en Utrecht zes in plaats van vier intercity’s per uur rijden. Ook komen er meer treinen tussen Eindhoven en Dordrecht en, in de zomer, tussen Haarlem en badplaats Zandvoort. Volgens een woordvoerder van ProRail had NS om meer treinen verzocht om de stranddrukte op te vangen.

Daarnaast zal ProRail treinen voortaan niet meer per minuut, maar per tien seconden inroosteren. De spoorbeheerder hoopt zo het gebruik van het drukke Nederlandse spoor efficiënter in te kunnen delen. Het nieuwe planningssysteem, dat eerder op Utrecht Centraal werd getest, is volgens ProRail nodig omdat de capaciteit van het spoor „sneller haar grenzen nadert dan gedacht”.

In eerste instantie zal de reiziger hier niet zoveel van merken, maar ProRail is een proef gestart om op tiensecondenplanning ook op de informatieborden weer te geven.

Lees ook: Volgens de NS dreigen grote problemen op spoor en stations

Langere goederentreinen

Daarnaast zullen goederentreinen, die op dit moment nog een maximale lengte van 680 meter hebben, volgens de nieuwe plannen maximaal 740 meter lang worden. Door meer goederenwagons te koppelen, kunnen vervoerders beter concurreren met het vervoer over de weg, aldus ProRail.

De spoorbeheerder hoopt met de langere treinen, die werden getest op gevolgen voor het reguliere treinverkeer en spoorwegovergangen, de omvang van het vervoer per spoor te laten groeien van 42 miljoen ton in 2016 naar maximaal 61 miljoen ton in 2030.