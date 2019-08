Ik sta in de supermarkt. Achter de kassa zit een nieuw meisje. „Hé, jou heb ik nog niet eerder hier gezien. Ben je nieuw?”, vraag ik. Ze bloost, kennelijk was mijn vraag te direct. Ja, ze is nieuw hier. Sinds vandaag. Ik ga verder: „Nou, werk ze. En hoe heet je?” Ze zucht: „Ik heb nog geen naamkaartje.”

Lezers zijn de auteur van deze rubriek. Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via ik@nrc.nl

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 19 augustus 2019