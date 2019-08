Mogelijk celstraf voor Frans echtpaar dat veertig kilo zand stal

Een Frans stel hangt zes jaar gevangenisstraf boven het hoofd voor het stelen van veertig kilo Sardijns zand. Dat schrijft de BBC maandag. Het echtpaar was met vakantie op het Italiaanse eiland en wilde het witte zand meenemen als souvenir. Volgens een lokale krant zeiden ze niet te weten dat het meenemen van zand strafbaar is op Sardinië.

De twee hadden zand van een strand in Chia, in het zuiden van Sardinië, in veertien plastic flessen gestopt en in de achterbak van hun auto geladen. In de stad Porto Torres wilden ze de veerboot naar de Franse stad Toulon nemen toen ze door de politie werden aangehouden. Het echtpaar moet nog voor de rechter komen.

Het witte zand uit Sardinië is zeer populair onder toeristen. Het wordt veelal in flessen online geveild. Om de stranden te beschermen heeft Sardinië de handel in zand, schelpen en steentjes sinds 2017 strafbaar gesteld. Bij een overtreding van de wet legt de rechter meestal een boete op, schrijft de BBC.

Om de beroemde roze stranden op het eiland Budelli te beschermen, gingen de autoriteiten in 1994 nog een stapje verder. Toen werd de toegang tot het eiland helemaal verboden. Sindsdien wordt het eiland bewoond door slechts één man die tegelijk ook toezicht houdt op het eiland.