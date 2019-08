15-jarig meisje overleden in woning Breda, vermoedelijk door steekpartij

In een woning in Breda is maandagmiddag een 15-jarige meisje overleden, vermoedelijk door een steekpartij. Dat heeft de politie bekendgemaakt. Elders in de stad is een minderjarige verdachte aangehouden.

De politie kreeg maandag rond 14.15 uur een melding van een mogelijk steekincident in een woning in het zuiden van Breda. Hier werd een zwaargewond meisje aangetroffen. Zij was op dat moment alleen in de woning. Zij is uiteindelijk overleden.

Het is nog niet bekend wat er precies is gebeurd. De politie doet nog onderzoek. Ook is het nog niet duidelijk wat de relatie is tussen de aangehouden tiener en het slachtoffer.