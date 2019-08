Kunnen salarissen omhoog? Begin dan in het onderwijs

De scholen in het zuiden van het land zijn weer begonnen en leerlingen zullen een mooie en voor de leerlingen zorgeloze eerste schooldag hebben gehad. Maar achter de schermen is er onrust.

Liesbeth Verheggen is voorzitter van de Algemene Onderwijsbond

Ook al is het lerarentekort – nog – niet in alle hevigheid losgebarsten in de zuidelijke provincies, veel directeuren hebben gezien dat het steeds meer moeite kost om alle vacatures op te vullen. Vervangers zijn er nauwelijks.

Volgens alle prognoses neemt het lerarentekort – zonder beleidswijzigingen – de komende vijf jaar toe tot bijna 5.000 leraren in het basisonderwijs en 1.000 leraren in het voortgezet onderwijs in heel Nederland. De inspectie waarschuwde dit voorjaar uitdrukkelijk voor de effecten: het lerarentekort bedreigt de onderwijskwaliteit en de ongelijkheid neemt toe. Want het zijn achterstandsscholen en scholen voor speciaal onderwijs die als eersten met tekorten te maken krijgen. Door het tekort krijgen kinderen niet langer het onderwijs dat zij verdienen.

Precies om die woorden – „zonder beleidswijzigingen” – in de prognoses gaat het ons. Ja, er is extra geld gekomen om de salarissen in het basisonderwijs te verbeteren. Ja, er is ruimte gekomen om de werkdruk te verminderen. Ja, er wordt van alles ondernomen om méér mensen naar het onderwijs te lokken. Samen levert dat wat plusjes op in het aantal mensen dat voor de klas wil staan.

Aantrekkelijk beroep

Maar het zijn tot nu toe allemaal lapmiddelen en een echte omslag blijft uit. Het beleid is te mager om voldoende jongeren te trekken en wie al in het onderwijs werkt te behouden. Een structurele investering in de aantrekkelijkheid van het beroep laat op zich wachten, de salarissen in het onderwijs lopen nog steeds fors achter bij de markt.

Je ziet dat voluit in het basisonderwijs, maar ook in het voortgezet onderwijs. Daar zijn docenten voor de exacte vakken al jaren schaars, en zijn die voor Duits, Frans, klassieke talen inmiddels ook nauwelijks meer te vinden.

Dit kabinet lijkt niet de prijs voor goed onderwijs te willen betalen. Bij de studiekeuze speelt het toekomstig carrièreperspectief zeker een rol, zeggen arbeidsmarkteconomen.

Daarom verbaast het uitblijven van investeringen in onderwijs mij. Premier Rutte roept voortdurend dat de salarissen omhoog kunnen. Begin dan als kabinet met het onderwijs. Alleen zo zullen er in de toekomst voldoende jongeren kiezen voor het onderwijs, zodat de onderwijskwaliteit voor onze kinderen op peil blijft.

En het meest treurige van het tekortendrama is dat we allemaal wisten dat het eraan kwam. Daarvoor hebben we als onderwijsbonden keer op keer gewaarschuwd, maar de achtereenvolgende kabinetten-Rutte hebben het probleem gewoon links laten liggen.

Vandaag start daarom niet alleen het nieuwe schooljaar, maar ook een landelijke actie van alle onderwijsvakbonden. Samen met actiegroepen van leraren, de scholierenvakbond LAKS en ouders. Onze boodschap is simpel: leraar gezocht – investeer in onderwijs. Want wij willen trots zijn op ons vak – goed onderwijs geven – maar dan moet een kabinet dat wel mogelijk maken.