‘Het blijft een uitdaging: alles combineren’

‘In de wijk Schuilenburg in Amersfoort stuur ik sinds kort de zogenoemde ‘Vreedzame Wijk’ aan. Dat is een programma dat uit het onderwijs komt, waarin kinderen onder meer leren om zelf conflicten op te lossen en positief met elkaar om te gaan. Nu proberen we dit programma door te voeren in verschillende wijken in de stad en zo aan een veilig en positief sociaal klimaat te werken.

„Omdat ik al jaren als coördinator in de wijk aanwezig ben, ben ik er een vast gezicht geworden. Het is heel leuk werk, geen dag is hetzelfde. Ik ben steeds op verschillende locaties en heb contact met veel verschillende mensen.

„Ik vind het mooi om te zien dat kwetsbare bewoners die ondersteuning nodig hebben, een ontwikkeling doormaken als ze die hulp ook daadwerkelijk krijgen. Dat geeft me voldoening. Ik krijg er weer energie van om verder te gaan.

„Ik ben nog zoekende naar de juiste balans tussen mijn werk- en privéleven. Ik werk inmiddels 32 uur per week in plaats van 24 uur. Maar ik heb ook vier kinderen. Het blijft dus een uitdaging om alles met elkaar te combineren. Ik was aan een thuisstudie sociaal werk begonnen, maar daar kom ik de laatste weken niet aan toe.

„Ik ben blij dat de vakantie begonnen is. Nu kan ik even bijkomen en mijn studie weer oppakken. Mijn man steunt me in mijn carrière en begrijpt dat ik daarnaast studeren ook belangrijk vind.”

‘Dit jaar gaan we met de auto op vakantie naar de Costa Brava in Spanje. De afgelopen jaren gingen we met de auto naar Marokko en logeerden dan meestal bij familie. Maar die hitte, met vier kinderen achterin, was wel erg zwaar. Naar Noord-Spanje is het ook een eind rijden, maar toch minder ver dan Marokko. We hebben nu lekker een huis met een zwembad geboekt.

„Waar we maandelijks geld aan uitgeven, is aan een weeskind in Marokko, Adam. Ik ken hem niet persoonlijk, maar we hebben wel zijn biografie en foto’s ontvangen via de stichting die dit regelt. Hij woont met zijn broers en zussen in een dorp zonder elektra en wc. Wij ondersteunen hem financieel in zijn dagelijkse levensbehoeften en met school. Ik hoop hem ook een keer te ontmoeten.

„Wat we maandelijks kwijt zijn aan onze eigen kinderen, weet ik niet precies. Dat varieert namelijk nogal. Meestal koop ik in de zomer en winter nieuwe kleren in de uitverkoop. Laatst hadden we een bruiloft en dan ben je bij elkaar zo 250 euro kwijt aan feestkleding voor hen vieren. De jongens van 9 en 3 jaar kregen een net bloesje met vlinderdas en een nieuwe broek. De meisjes, zij zijn 4 en 11 jaar, kregen een feestjurk. En daar hoorden natuurlijk ook bijpassende schoenen bij.”

Inkomen: 1.800 euro netto per maand Gezamenlijke lasten: woonlasten (1.000 euro), mobiel/internet/tv (160 euro), verzekeringen (350 euro), auto (242 eu ro), boodschappen (400 tot 600 euro), abonnementen (50 euro), goede doelen (55 euro), kinderzaken als hobby’s en kleding (120 euro) Sparen: als er iets over is Laatste grote aankoop: verblijf in Spanje (2.000 euro)