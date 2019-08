Half miljoen boete voor goksite die zich op Nederlanders richtte

Een Maltees gokbedrijf heeft een boete van 470.000 euro gekregen van de Kansspelautoriteit (Ksa) voor het aan Nederlanders aanbieden van online kansspelen via de website Unibet. Gokbedrijven mogen zich volgens de Nederlandse wet online niet op Nederlanders richten.

Het bedrijf, Trannel International, bood de spelen volgens de Ksa in de tweede helft van vorig jaar aan bij Nederlandse consumenten. Deelnemers konden op sportwedstrijden wedden, en spellen spelen als blackjack, roulette en poker. Betalingen konden gedaan worden via het Nederlandse iDeal en er was ook een Nederlandstalige chatservice aanwezig.

De Ksa zegt op te treden tegen online kansspelen omdat er geen controle mogelijk is op de eerlijkheid van het spel. Daarnaast is het moeilijk om kansspelverslaving te voorkomen en om zicht te houden op deelname van kwetsbare groepen zoals minderjarigen.

Online gokken legaal

In februari dit jaar stemde de Eerste Kamer in met een wetsvoorstel dat online gokken in Nederland legaal maakt. De wetswijziging gaat naar verwachting op 1 januari 2021 in. De wijziging moet vooral ook voor duidelijkere regels voor gokwebsites gaan zorgen.

Over het toestaan van online gokken was de nodige discussie. De senaat had vooral vragen over reclames voor goksites en mogelijke gokverslavingen. Toch ging een meerderheid akkoord met de wetswijziging. Die vormt een update van de oude gokwet, die nog uit 1964 stamt.

Lees ook: Met één verboden klik sta je al in de digitale gokhal

Gokken is de afgelopen jaren steeds populairder geworden in Nederland, zei het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in juli. In 2018 werd voor 2,5 miljard euro gegokt, 12 procent meer dan in 2015. Vooral loterijen en kansspelen zijn populair, de spelopbrengst van deze twee gokvarianten was in 2018 gezamenlijk ruim 2 miljard euro.

De totale Nederlandse gokbranche groeide tussen 2015 en 2018 met 9 procent. Er zijn geen cijfers over hoe het online gokken zich de laatste jaren heeft ontwikkeld. In 2015 was er ongeveer 170 miljoen euro mee gemoeid.