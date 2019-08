Drie Koerdische burgemeesters afgezet en ruim 400 arrestaties in Turkije

De Turkse regering heeft maandag de verkozen burgemeesters van de overwegend Koerdische steden Diyarbakir, Van en Mardin uit hun functie gezet. Ook heeft de politie in de regio maandag in totaal 418 mensen opgepakt, onder wie medewerkers van de drie burgemeesters, gemeenteambtenaren en leden van de pro-Koerdische partij HDP.

De burgemeesters zouden hun posities hebben gebruikt om terrorisme te ondersteunen. Hun functie wordt overgenomen door de gouverneurs van de gelijknamige provincies, die zijn aangesteld door president Erdogan.

De burgemeesters zijn alle drie van de HDP, de tweede grootste oppositiepartij van Turkije. Ze werden verkozen bij de lokale verkiezingen van 31 maart. De regering beschuldigt de HDP geregeld van banden met de Koerdische terreurbeweging PKK, en partijvoorzitter Selahattin Demirtas zit hiervoor in de gevangenis. Toch is de partij niet verboden.

Wel heeft Erdogan sinds 2016 zo’n honderd burgemeesters van de HDP uit hun functie gezet en vervangen door toezichthouders. Dit was de burgemeesters van Diyarbakir en Mardin – Selcuk Mizrakli en Ahmet Türk – eerder ook overkomen. Terwijl hun rechtszaak nog liep, besloten ze toch mee te doen met de lokale verkiezingen op 31 maart. De Turkse kiesraad keurde hun kandidatuur goed.

Lees meer over de gemeenteraadsverkiezingen in Turkije: Veel Koerden in Istanbul willen Erdogan ‘een lesje leren’

Maar volgens de regering hebben de burgemeesters gehandeld „in lijn met bevelen van de PKK”. Ze zouden begrafenissen van gesneuvelde PKK’ers hebben bijgewoond en straten hebben vernoemd naar terroristen. Dit is „een nieuwe, wettelijke inbeslagname van de wil van het volk, waardoor deze regering geen enkele democratische legitimiteit meer heeft”, reageert een woordvoerder van de HDP.

Gemeentehuis afgegrendeld

Ooggetuigen in Diyarbakir zeggen dat het gemeentehuis is afgegrendeld door de politie. Ambtenaren worden grondig gefouilleerd voordat ze het gebouw in mogen.

„Coups worden niet alleen gepleegd met tanks, kanonnen en geweren. De verwijdering van drie burgemeesters en hun vervanging door toezichthouders is een coup tegen de politieke voorkeur van het volk”, aldus Sezgin Tanrikulu, parlementariër van de seculiere oppositiepartij CHP.

Sinds de lokale verkiezingen zijn al zes andere burgemeesters van de HDP uit hun functie gezet. Hun plaats is ingenomen door de kandidaat die bij de verkiezingen als tweede waren geëindigd. In alle zes de gemeentes waren dat kandidaten van Erdogan’s AKP.

President Erdogan waarschuwde voor de verkiezingen dat hij niet zal aarzelen om burgemeesters van de HDP te vervangen als ze banden hadden met de PKK. „Als u de door de staat geboden mogelijkheden naar Qandil stuurt [een berggebied in Noord-Irak waar de PKK-top zich schuilhoudt, red.], zullen we opnieuw, onmiddellijk en zonder omhaal onze toezichthouders benoemen.”