Drie doden bij aanval op Turks konvooi in Syrië

Bij een luchtaanval van de Syrische luchtmacht op een Turks konvooi in de Syrische provincie Idlib zijn maandag drie burgerslachtoffers gevallen. Ook raakten twaalf mensen gewond. Dat heeft het Turkse ministerie van Defensie bekendgemaakt, aldus persbureau AP. Het Turkse ministerie heeft de aanval „ten sterkste veroordeeld”.

Het konvooi werd aangevallen in een gebied dat in handen is van rebellen en waar al enige maanden wordt gevochten. Volgens Turkije was het konvooi onderweg naar een van de Turkse observatieposten in het gebied. Volgens Syrië brachten de Turken munitie naar rebellen in het stadje Khan Sheikhoun, een van de bolwerken van de jihadistische organisatie Hayat Tahrir al-Sham, een opvolger van Al-Qaeda in Syrië. De aanwezigheid van het Turkse konvooi in het gebied noemde Syrië een „flagrante Turkse invasie” en „vijandig gedrag”.

Eerder op de dag had het Syrische leger laten weten een buitenwijk van Khan Sheikhoun te hebben ingenomen. Het Syrische leger voert samen met de Russische luchtmacht al enige maanden een offensief tegen de rebellen in Idlib. Het is de laatste provincie die nog in handen is van de gewapende oppositie.

Gevechten

De afgelopen drie maanden zijn bij gevechten in Idblib zeker 450 burgers gedood. Ook zijn 400.000 mensen op de vlucht geslagen voor de bombardementen die de Syrische en de Russiche luchtmacht in het gebied uitvoeren.

Vorig jaar september spraken de Turkse president Recep Tayyip Erdogan en zijn Russische ambtgenoot Vladimir Poetin af om een „gedemilitariseerde zone” rond Idlib in te stellen om gevechten tussen het regime en de rebellen te voorkomen. Niet lang daarna doodden rebellen twee regeringsmilitairen met beschietingen vanuit het buffergebied. Hiermee kwam een einde aan de afspraak tot een staakt-het-vuren.