Directie federale gevangenissen VS ontslagen na zelfmoord Epstein

De Amerikaanse minister van Justitie William Barr heeft maandag de directie ontslagen van het Amerikaanse Bureau of Prisons, een overheidsorganisatie die verantwoordelijk is voor de federale gevangenissen in het land. Dat meldt persbureau Reuters. Het ontslag volgt op de zelfmoord van de multimiljonair Jeffrey Epstein in zijn cel. Epstein zat vast op verdenking van mensenhandel en seksueel misbruik van tientallen meisjes. Zijn zelfmoord brengt structurele problemen in het Amerikaanse gevangeniswezen aan het licht.

Minister Barr heeft directeur Hugh Hurwitz vervangen door Kathleen Hawk Sawyer, die al eerder bij de organisatie werkte. Ook is een nieuwe plaatsvervangend directeur aangesteld. Barr sprak over een „cruciaal moment” voor de organisatie. Het Bureau of Prisons, waar 37.000 mensen werken, houdt toezicht op 122 gevangenissen waar zeker 180.000 gevangenen worden gehuisvest. Ook de gevangenis waar Epstein zat, valt onder deze organisatie.

De zelfmoord van de multimiljonair op 10 augustus heeft veel stof doen opwaaien. Zowel de FBI als de Inspecteur-Generaal van het ministerie van Justitie hebben aangekondigd de zaak te onderzoeken.

In de gevangenis waar Epstein vastzat, blijken structurele problemen te zijn. De gevangenis is overvol en heeft veel schimmel en lekken. Ook zouden de twee bewakers die Epstein elke dertig minuten hadden moeten checken, hem zo’n drie uur onbewaakt alleen in zijn cel hebben gelaten. De twee zijn op non-actief gesteld. Volgens minister Barr kwamen in de gevangenis „ernstige onregelmatigheden” voor.

