Chinese Twitteraccounts ingezet om protesten Hongkong te beïnvloeden

Twitter heeft meer dan negenhonderd Chinese accounts verwijderd waarmee is geprobeerd verdeeldheid over de protesten in Hongkong te zaaien. Dat heeft het socialemediaplatform maandag naar buiten gebracht. Twitter spreekt van „door de staat gesteunde activiteiten”.

De accounts maakten deel uit van een netwerk van 200.000 profielen die werden ingezet om desinformatie te verspreiden over de protestacties. Binnen dat grotere netwerk werden 936 in China aangemaakte profielen structureel ingezet om onrust te zaaien.

De ongeveer negenhonderd accounts in kwestie maakten deel uit van een gecoördineerde actie die werd gesteund door Beijing. „De accounts probeerden opzettelijk en bewust verdeeldheid te zaaien in Hongkong”, licht Twitter toe. Door de tweets werd de „legitimiteit en de politieke positie van de protestbeweging ondermijnd”, zo staat te lezen in een verklaring.

‘Niet representatief’

De accounts die indirect konden worden gelinkt aan Beijing, verspreidden informatie waarin de demonstranten in Hongkong werden afgeschilderd als crimineel. Ook werd het beeld geschetst dat de demonstranten niet representatief zouden zijn voor de bevolking van de semiautonome staat. Een werknemer van Twitter zei bovendien tegen persbureau AP dat een deel van de Chinese accounts werd gebruikt om nieuws van Chinese en Engelstalige sites met nepinformatie te verspreiden.

Via een blog deelde Twitter voorbeelden van dergelijke berichten. In een van de tweets worden de „radicale” demonstranten „extreem gewelddadig gedrag” verweten. Twitter wordt in China geblokkeerd. De beïnvloeding zou dan ook grotendeels via VPN-verbindingen hebben plaatsgevonden, waarmee een dergelijke blokkade kan worden omzeild.

Ook Facebook verwijderde, na getipt te zijn door Twitter, recent accounts en pagina’s die in handen waren van personen gelieerd aan de Chinese overheid. Het gaat om vijf accounts, zeven pagina’s en drie Facebookgroepen.

De onrust in Hongkong houdt al twee maanden aan. Wat begon als demonstraties tegen een omstreden uitleveringswet aan China, is nu uitgemond in breed protest waarin de onvrede wordt geuit over de Hongkongse overheid en de mate van onafhankelijkheid van de stad. Dit weekend waren volgens organisatoren nog 1,7 miljoen demonstranten op de been. De stad telt 7,5 miljoen inwoners.