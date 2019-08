CBS: consumptie blijft achter bij groei economie

De toename van uitgaven door Nederlanders is de afgelopen tien jaar achtergebleven bij de economische groei. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maandag in een nieuw rapport.

Huishoudens zijn tussen 2008 en 2018 4,1 procent meer uit gaan geven aan producten en diensten, terwijl het bruto binnenlands product (bbp) met 9,3 procent toenam. Volgens het CBS komt dat verschil doordat consumenten meer zijn gaan investeren in de aflossing van hun hypotheek en doordat consumentenprijzen sneller toenamen dan dat de economie groeide. De prijzen van producten en diensten stegen in de onderzochte tien jaar met 11,0 procent.

Hypotheken

Het gemiddelde bruto beschikbare inkomen van huishoudens is na 2008 met 21,1 procent gestegen doordat meer mensen een baan vonden of langer zijn gaan werken. Die groei is dus eveneens groter dan de toename van consumptie.

Huishoudens gebruikten deze extra inkomsten volgens het CBS sinds 2013 vooral om hypotheken af te lossen. In dat jaar is de hypotheekrenteaftrek ingeperkt en werd het vrijwel onmogelijk gemaakt nog een aflossingsvrije hypotheek af te sluiten. Ook geven banken prikkels om af te lossen, bijvoorbeeld door onder bepaalde voorwaarden de rente te verlagen.

In vergelijking met andere West-Europese landen waren in 2018 de consumptie-uitgaven van Nederlanders als percentage van het bbp laag. In Nederland lag dit cijfer op 60,4 procent, tegenover bijvoorbeeld 65,2 procent in Duitsland. In de meeste andere West-Europese landen zijn die percentages nog hoger en geven mensen dus relatief gezien meer uit.