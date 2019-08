Cao-loonstijgingen op hoogste niveau sinds crisis

Werknemers in Nederland gaan steeds meer de vruchten plukken van de economische groei. In de vorige maand nieuw afgesproken cao’s lagen de loonstijgingen hoger dan op enig moment sinds de economische crisis, blijkt uit cijfers die werkgeversvereniging AWVN maandag heeft bekendgemaakt. De afgelopen jaren groeide de economie, maar bleven de stijgingen van de lonen en koopkracht achter.

In de 23 cao’s die in juli werden afgesloten, stijgen de lonen gemiddeld met 3,04 procent. In 2010, het dieptepunt sinds de aanvang van de economische crisis, was de gemiddelde stijging 1,1 procent. Ambtenaren en werknemers in de zorg gingen er in de eerste zeven maanden van dit jaar het meest op vooruit.

Vakbond FNV vindt het een goede zaak dat de lonen verder omhoog gaan, maar is wel van mening dat dit „veel te moeizaam en langzaam” gaat. „Wij zien dat, ondanks de krapte en economische groei, werkgevers over het algemeen nog steeds niet bereid zijn om werknemers collectief een eerlijk deel van de koek te geven.”

Lagere economische groei

Vorige week maakte het Centraal Planbureau (CPB) bekend dat de groei van de Nederlandse economie afzwakt. Wel wordt verwacht dat de werkloosheid laag blijft en de koopkracht voor alle inkomensgroepen toeneemt. Dat komt volgens het CPB vooral door loonstijgingen. De mediane koopkracht neemt volgens de ramingen zowel dit jaar als in 2020 met 1,2 procent toe, de verwachte economische groei is 1,4 procent.

De AWVN verwacht niet dat de afname van de economische groei direct effect heeft op de afgesproken cao-loonstijgingen. Net zoals de lonen met een „vertraging van zo’n halfjaar tot een jaar” omhoog gaan als de economie aantrekt, gaan loonafspraken niet direct naar omlaag als de economische groei afzwakt.