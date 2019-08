Baudet: ‘Breuk jammer, maar niet schadelijk’

Ook de partijleider zelf heeft het nieuws over de breuk binnen de top van Forum voor Democratie uit de krant moeten vernemen. „Ik zag het gisteravond laat online staan”, zegt Thierry Baudet aan de telefoon. Zijn eerste reactie is laconiek: „Het is jammer dat het zo gaat en niet leuk natuurlijk, maar ik denk dat de schade voor ons wel meevalt.”

Met een grote foto op de voorpagina bracht De Telegraaf vanochtend het bericht dat de man met wie Baudet al maanden ruzie heeft, mede-oprichter en voormalig penningmeester Henk Otten, twee Eerste Kamerleden heeft weten mee te krijgen naar zijn eigen, nog op te richten partij. Dat zijn nieuweling Dorien Rookmaker en Jeroen de Vries, de voormalige woordvoerder van Baudet. Daarmee verliest de Eerste Kamerfractie van Forum een kwart van zijn leden: van twaalf naar negen zetels.

Baudet denkt dat de politieke gevolgen voor zijn partij beperkt zijn. „Ik heb natuurlijk liever een grotere fractie in de Eerste Kamer, maar ik zie niet dat we nu ineens niet langer dingen kunnen gaan tegenhouden die we hiervoor wel zouden hebben kunnen tegenhouden. Het kabinet neigt in de huidige constellatie toch meer naar steun van de PvdA en GroenLinks, en niet van ons. Zo bezien denk ik dat de schade voor ons wel meevalt.”

Het tussentijds verliezen van zetels, vervolgt hij, is „dus vooral relevant als je lid van de coalitie bent”. En bovendien „geen unicum”. „Dit komt wel vaker voor bij beginnende politieke partijen.”

Richtingenstrijd

Volgens Baudet klopt het niet wat Henk Otten in de afgelopen weken vaak heeft beweerd: dat er sprake is van een richtingenstrijd over de koers van de partij. Baudet: „Binnen onze partij is ruimte voor afwijkende standpunten.” Hij noemt andere volksvertegenwoordigers, zoals fractievoorzitter Paul Cliteur in de Eerste Kamer, senator Annabel Nanninga en Europarlementariër Derk Jan Eppink die op sommige inhoudelijke punten „echt anders” denken dan de partijleider. „Dat is nooit een probleem geweest.”

„Het conflict met Otten gaat gewoon over centjes, niet over ideeën.” Het partijbestuur, waar Baudet voorzitter van is, beschuldigt de voormalige penningmeester sinds eind juli van een reeks financiële malversaties en organisatorische tegenwerking, waarop hij uit de partij werd gezet.

De partijleider heeft niet de indruk dat er nog meer senatoren of Statenleden van FVD Henk Otten zullen volgen naar zijn nieuwe partij. Baudet: „Daar heb ik geen signalen van gekregen. Maar ja: ook Jeroen de Vries liet ons een paar weken geleden weten nog voor 100 procent achter het bestuur te staan. Mensen die twijfelen over hun toekomst bij de partij zou ik willen oproepen om gewoon met mij in gesprek te gaan.”

Eerste Kamerleden voor Forum voor Democratie (FVD) Dorien Rookmaker en Jeroen de Vries volgen de geroyeerde Henk Otten naar zijn nieuwe partij. Otten en De Vries hebben maandagochtend op Twitter berichtgeving hierover gedeeld van De Telegraaf. Dit betekent dat FVD negen senatoren overhoudt. Na de Provinciale Statenverkiezingen in maart had de partij er nog twaalf. Rookmaker en De Vries hebben zich kritisch uitgelaten over FVD en de manier waarop Otten de partij moest verlaten. Zo stelde Rookmaker begin deze maand tegenover NRC dat Otten „als een hond is behandeld” en dat ze overwoog de partij te verlaten. Ook De Vries, die eerder persvoorlichter voor FVD was, staat al langer bekend als medestander van Otten. De nieuwe partij zou zich willen profileren als tegenstander van onder meer klimaatmaatregelen en immigratie. Otten zou echter voornemens zijn „geen boreaal geleuter” te betrekken bij zijn nieuwe partij – een directe sneer naar Baudet. Otten, FVD-oprichter en Baudets voormalige rechterhand, werd eind juli geroyeerd als lid van de partij na een interne ruzie. Volgens FVD heeft Otten zich schuldig gemaakt aan „financiële malversaties en bestuurlijk wangedrag”. Otten zelf stelt dat hij de partij is uitgewerkt omdat hij kritisch was over de koers van Baudet.



