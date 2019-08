Amazon Prime daagt Netflix uit met superhelden

The Terror: Infamy 10 x 60 minuten AMC, aflevering 1 nu op Prime ●●●●● . The Boys 8 x 60 minuten Amazon Original, alles te zien op Prime ●●●●●

Ontmoet nooit je helden, en ren voor je leven als het superhelden zijn. Dat lijkt de filosofie van Amazon Prime. Na de serie The Tick gaat de onlinevideodienst opnieuw op eigen, subversieve wijze het superheldengenre te lijf, nu met The Boys. Zo wil Prime de strijd aangaan met Netflix en Disney.

In The Boys zijn superhelden de nieuwe celebrities: ze vangen boeven voor de camera en bezoeken kinderziekenhuizen maar gedragen zich achter de schermen als monsters. De serie begint bij de sullige Hugh Campbell (Jack Quaid) wiens vriendin voor zijn ogen wordt gedood door de voorbijracende superheld A-Train, van wie Hugh nota bene actiepoppetjes spaart. Dit soort collateral damage is aan de orde van de dag in het Amerika waar de superhelden onaantastbaar zijn geworden dankzij megabedrijf Vought, dat hun belangen agressief beheert. Zo zwicht Hugh voor Billy Butcher (Karl Urban in topvorm) die een wraakmissie tegen de helden en Vought onderneemt.

Met geweld en venijn toont The Boys de duistere kant van de popcultuur. Wat #MeToo onthulde tiert ook onder superhelden welig, evenals de holle frasen die als excuus moeten dienen. De hardste klappen krijgt de Amerikaanse obsessie met messias-achtige figuren en het militarisme van een samenleving die niet kan zonder zelfgecreëerde vijanden. Dit alles komt samen in de angstaanjagende Homelander (Antony Starr), een mix van Superman en Trump met oedipuscomplex.

Een serie met zoveel rauwe energie zou gemakkelijk uit de bocht kunnen vliegen maar showrunner Eric Kripke (Supernatural) houdt The Boys moeiteloos tussen ernst en broodnodige humor. Niet voor niets is het in korte tijd de best bekeken serie op Prime; een vervolgseizoen is in de maak.

Spoken van het verleden

Een tweede duistere serie die onlangs bij Prime in première is gegaan is The Terror: Infamy. Het is het onderbelichte verhaal van Japanse immigranten in de VS die na Pearl Harbor uit angst voor spionage in interneringskampen werden opgesloten. Hun worstelingen, angst en paranoia manifesteren zich als bovennatuurlijke elementen uit de Japanse folklore.

The Terror begon het eerste seizoen met een gedoemde Britse poolexpeditie en kiest nu voor een vervolg in anthologie-vorm. De serie behoudt de sfeer van gotische horror en suspense, al is het bovennatuurlijke dit seizoen meer ondergeschikt aan menselijke wreedheid. De cast bestaat grotendeels uit acteurs van Japan-Amerikaanse afkomst en er wordt veel Japans gesproken, een gewaagde keuze gezien de aversie van Amerikaanse kijkers voor ondertiteling. Ook Star Trek-veteraan George Takei speelt een bijrol en trad bovendien op als consulent: hij verbleef als kind zelf in een dergelijk kamp. De serie is verrassend urgent: het kost moeite in de mensonterende taferelen van The Terror niet de geest van detentiecentra aan de Mexicaanse grens te zien.

Prime positie

Het is de vraag of Amazon met series als deze op dit moment kan wedijveren met Netflix en andere streamingdiensten. ‘Netflixen’ is synoniem geworden voor online tv-kijken ook al is inmiddels een behoorlijk aantal mediagiganten bezig hun eigen platform te starten. Dit jaar komen zowel Disney als Apple met eigen diensten, en HBO stapt in 2020 met een vernieuwde dienst ook weer in de ring. Disney bezit naast de eigen films en series ook alle Marvel- en Star Wars-titels. Daarmee staat het concern zeer sterk in het ‘spektakelsegment’. Amazon Prime kan hier vooralsnog niet mee concurreren.

Bovendien is Prime als product simpelweg nog niet af: de interface is houterig en doet weinig moeite kijkers relevante content aan te raden om ze vast te houden. Toch lijkt het platform zich op te warmen voor de strijd en heeft daarbij een aantal troefkaarten. Dankzij de diepe zakken van eigenaar Jeff Bezos kan Amazon zich zevenmijlssprongen veroorloven om de achterstand in te halen. Naar verluidt heeft Amazon meer dan 1 miljard dollar neergelegd voor de rechten en productie van vijf seizoenen van een Lord of the Rings-serie die voor 2021 van start zou moeten gaan, een absoluut record. Ook spendeert Amazon inmiddels meer aan reclame dan Netflix.

Nog belangrijker is dat de videodienst niet Amazons kernactiviteit is. Als onderdeel van het imperium dient Prime vooral als ondersteuning van de immense webwinkel waar het echte geld wordt verdiend. Zo kan het zich enigszins afzijdig houden van de harde strijd tussen de streamingdiensten, met als motto ‘leuk als je kijkt, belangrijker dat je koopt’.