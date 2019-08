Wesley Sneijder gaat in zaken

Er is afscheid genomen van de Grote Vier van het Nederlands elftal. Ze komen nooit meer als international onder een douche vandaan. Officieel trappen tegen een bal is ook voorbij. Van der Vaart praat al een tijdje over voetbal in programma’s, Robben houdt zich sinds deze zomer stil en Van Persie is net tv-analist geworden in Engeland. Afgelopen week maakte Sneijder bekend dat hij stopte als voetballer bij zijn club in Qatar.

Wat gaat hij doen?

Wesley zit in zijn gloednieuwe skybox bij FC Utrecht, in de stad waar hij werd geboren. Buiten beeld zit NOS-verslaggever Bert Maalderink met een rijtje vragen in het hoofd. Sneijder maakt een ontspannen indruk; hij praat met stevige stem en kijkt ogenschijnlijk onbewogen de wereld in.

„Je kan maar één keer stoppen”, zegt de voetballer.

„En nu?”, vraagt de journalist.

„Nu gaan we spelers begeleiden.”

„Kan jij dat?”

„Ja, dat kan ik.”

„Hoe weet je dat?”

„Omdat ik dat weet.”

De wisseling van persoonsvorm gaat razendsnel bij Wesley Sneijder. Hij is in een paar zinnen tijd de afstandelijke ‘je’, het onbegrijpelijke duo ‘wij’ en dan weer zijn eigen ‘ik’.

De 134-voudige international vertelt openhartig over „heel gekke aanbiedingen uit India, Indonesië en Griekenland” („het zat er niet meer tussen; ik had er geen zin meer in”). De muren van de skybox hangen vol met foto’s van Sneijder: met de Champions League op zijn hoofd, in het rood-wit en het oranje. Shirts van alle clubs waar hij speelde zijn ingelijst: „Je voelt dat alles hier voetbal ademt.”

In een hoekje staat een replica van de cup met de grote oren op een pilaar, tegen de glazen pui zodat alle supporters vanaf de tribune de prijs kunnen zien staan.

„Ben je zakenman?”, vraagt Maalderink.

„Zo voelt dat wel, ja. We gaan kijken of we spelers kunnen begeleiden. Je hebt namelijk wel iets opgebouwd, je kent de mensen, ik kan overal binnenkomen en ik spreek de taal.”

Het drietal kwam weer langs: we, je, ik.

In de skybox staat een ovale tafel met helblauwe krukken eromheen. Dolende voetballers kunnen hier bij Sneijder aanschuiven, ik vermoed het liefst meteen van de buitencategorie: Dolberg, Neymar, Lozano.

Schuchter komen de grootheden binnen. Hun ogen worden getrokken naar de eregalerij. Iedereen die hier rondloopt, is meteen een kop kleiner dan Sneijder. Wesley slaat ze een keer hard op de schouder en loopt naar de bar. „Koffie? Espresso, latte? Of een lekker tappie, haha.”

Dan meteen ter zake: „We zetten overal een nul achter in een nieuw contract.”

Sneijder De Voetballer wenst geen verdere teloorgang op het veld, hij doet hooguit met een stevig buikje een keer mee met oud-Oranje. Vanaf vandaag is Sneijder De Zakenman in colbert, high in the sky boven zijn lievelingsstad Utrecht.

Hij moet nog wel verhuizen: „Ik woon nog in Qatar en ben daar ingeschreven als inwonende.”

Wilfried de Jong is schrijver en programmamaker.