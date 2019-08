Spanje stelt haven open voor migrantenschip Open Arms

Het in nood verkerende migrantenschip van de Spaanse reddingsorganisatie Open Arms mag aan wal gaan in de Spaanse haven van Algeciras. „Spanje treedt altijd op in humanitaire noodsituaties”, schrijft de Spaanse premier Pedro Sanchéz zondag op Twitter.

Het Spaanse schip, met aan boord nog 107 overwegend Afrikaanse migranten, opgepikt voor de kust van Libië, was gestrand bij het Italiaanse eiland Lampedusa. Daar wachtte het zeventien dagen vergeefs op toestemming van de Italiaanse overheid om aan te meren. De omstandigheden aan boord verslechterden ondertussen rap: opvarenden zouden suïcidaal zijn en er zou gevochten worden.

He indicado que se habilite el puerto de Algeciras para recibir al #OpenArms. España siempre actúa ante emergencias humanitarias. Es necesario establecer una solución europea, ordenada y solidaria, liderando el reto migratorio con los valores de progreso y humanismo de la #UE. — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) August 18, 2019

Aanvankelijk liet de Spaanse regering weten Open Arms niet te gaan helpen, zoals het wel deed bij vergelijkbare problemen rond het migrantenschip Aquarius in 2018. „Het is noodzakelijk om een Europese, ordelijke en solidaire oplossing tot stand te brengen die het migratievraagstuk beantwoordt met de waarden van vooruitgang en menselijkheid van de EU”, schrijft Sanchéz nu.

Matteo Salvini, vicepremier en de Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken, bekend om zijn harde anti-immigratielijn, gaf geen toestemming voor het schip om aan te meren. Dertien migranten mochten toch het schip verlaten, nadat duidelijk was geworden dat zij medische hulp nodig hadden. Daarna gaf Salvini zaterdagavond - onder druk van de Italiaanse premier Guiseppe Conte - 27 minderjarigen zonder ouderlijke begeleiding toestemming om aan land te gaan.

De Spaanse regering noemt de Italiaanse reactie op de crisis - „en in het bijzonder die van zijn minister van Binnenlandse Zaken” - „ondenkbaar”. „De noodsituatie aan boord (…) heeft Spanje opnieuw ertoe gebracht een antwoord te geven op een humanitaire crisis.”

„De Spaanse havens zijn noch de dichtste, noch de veiligste voor de Open Arms, zoals degenen die verantwoordelijk zijn voor het schip deze dagen hebben gemeld, maar op dit moment is Spanje het enige land dat het schip wil ontvangen in het kader van een Europese oplossing.”

‘Ngo-migranten’

Salvini reageerde zondag op Twitter blij op het besluit van Spanje om de havens te openen voor „ngo-migranten”. „Prima! Eind goed, al goed.” Eerder boden andere EU-landen - waaronder onder meer Frankrijk, Roemenië en Duitsland - al aan de opvarenden op te nemen. Salvini toonde zich sceptisch.

Salvini, die aanstuurt op nieuwe verkiezingen in Italië en daar campagne voor voert, maakte het in een schrijven aan Conte duidelijk dat het besluit om de minderjarigen aan land te halen zeer tegen zijn zin was. Acht van hen gaven, eenmaal aan wal, toe meerderjarig te zijn, schreef Salvini op Facebook. „Na de ‘zogenaamde zieken’, zijn hier de ‘zogenaamde minderjarigen’. Maar de slechterik is Salvini.” Eerder trok hij de berichten over de slechte omstandigheden aan boord van het schip in twijfel.

Populistische coalitie: Matteo Salvini forceert een crisis in Italië