Rutte heeft het niet erg moeilijk tijdens interview Lowlands

Bij de Echo-tent staat een half uur voor het openbare interview met premier Mark Rutte al een hele mensenmassa te wachten. Er zijn een hoop brakke en slaperige gezichten te zien, want het is al de derde dag van Lowlands en nog geen twaalf uur. Sommige festivalgangers hebben alweer een ‘herstelbiertje’ in de handen, anderen koffie om wakker te worden. Maar, zo legt bezoeker Linda de Vries uit, „als de premier op Lowlands is moet je erbij zijn”. Ze is niet de enige die er zo over denkt. De rij is al snel zo lang dat tientallen mensen niet meer naar binnen kunnen.

De motivatie om hier in de rij te staan is voor iedereen anders. Nick Erkamp noemt zich „politiek geïnteresseerd” en was in 2016 ook bij het interview met minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem op het festival. Erkamp is „redelijk te spreken” over Rutte als premier. Hij vindt het „wel stoer dat hij hier gaat zitten”. Ronald Langstra, werkzaam in het onderwijs en benieuwd hoe Rutte over bureaucratie denkt, is vooral benieuwd „hoe Rutte in een andere omgeving is”. „Die debatten op televisie zijn altijd helemaal strak voorbereid, misschien geeft hij hier wat opener antwoorden.”

Rutte is te gast bij Villa Lowlands, een live talkshow waarbij het publiek meebeslist over hoe het interview door presentator Martijn de Greve – bekend van Politieke Junkies (de politieke show in De Balie die inmiddels is gestopt) – verloopt. Eerst wordt gestemd over wat ze gaan drinken. Bij de optie ‘bier’ gaat de volle Echo uit z’n dak. Het gespreksonderwerp wordt ‘Onderwijs en ontwikkeling’. Als laatste beslist het publiek dat Rutte opkomt met het nummer ‘Uptown funk’ van Bruno Mars. Een „erg goed nummer”, zegt Rutte, als hij is gaan zitten. En dat biertje, daar is hij ook „helemaal voor”.

Vervelende leraar Rutte

Als De Greve Rutte – gekleed in grijze polo, spijkerbroek en blauwe All Stars – vraagt naar zijn eerste associatie met onderwijs begint hij over het „waanzinnig gave land” Nederland, „waar mensen hun talent kunnen ontdekken en ontwikkelen”. Of Rutte altijd ergens de beste in wilde worden? „Absoluut niet”, zegt de premier. Hij speelde al jong piano, maar kwam er snel achter dat hij daar z’n beroep niet van kon maken.

Ruttes advies: ga geen ‘nuttige’ studie doen als je die niet leuk vindt

Rutte zou uiteindelijk geschiedenis gaan studeren omdat hij op school altijd „geboeid was door ridderverhalen”, vertelt hij. De premier heeft een advies voor het behoorlijk jonge Lowlands-publiek: ga een studie doen die je echt leuk vindt. „Kijk uit voor wat ze ‘nuttige studies’ noemen. Dat wordt niks als je het niet ook echt leuk vindt.”

Voor Rutte is het zijn eerste bezoek als premier aan Lowlands. In de setting met Martijn de Greve is hij zichtbaar op z’n gemak en krijgt hij met grapjes het publiek aan het lachen. Of de leerlingen die hij iedere week lesgeeft op een vmbo-school hem een leuke docent vinden? „Nou, eerst dachten ze nog: hé, die kennen we van tv. Maar inmiddels vinden ze me net zo vervelend als andere leraren.”

Trump heeft ‘soms gewoon gelijk’

Politiek gezien maakt De Greve het Rutte niet erg moeilijk. Als Donald Trump ter sprake komt noemt Rutte hem „een aparte man”, maar zegt hij ook dat de Amerikaanse president „op een paar punten gewoon gelijk heeft”. Zoals dat Europese NAVO-landen structureel te weinig in defensie investeren. De Greve vraagt vervolgens niet waarom Nederland zelf na bijna tien jaar Rutte nog altijd ruim onder de NAVO-norm van 2 procent zit.

De Greve geeft Rutte regelmatig complimentjes. Hij zegt dat de premier het allemaal nog op zo’n „vitale en fitte manier” doet. Hoelang wil hij nog door? Dat weet Rutte nog niet. Hij wil „per verkiezing bekijken of ik nog de energie heb”. Maar op dit moment vindt hij zijn werk als premier nog „waanzinnig”.

Eén keer wordt Rutte een beetje ongemakkelijk. Als De Greve vraagt hoe vaak hij thuis piano speelt en of hij niet een stukje wil laten horen, joelt de Echo harder dan in het hele half uur daarvoor. Maar nee, Rutte lacht een beetje moeizaam en weigert achter de piano plaats te nemen. „Het ergste zijn politici die mensen lastigvallen met hun huisvlijt”, zegt hij. De Greve probeert het later nog één keertje, maar tevergeefs. „Ik speel te slecht”, zegt de premier.

Na het interview mag het publiek kiezen welke van Ruttes favoriete popnummers door pianist Erik Jensen zal worden gespeeld. De keuze valt op ‘Radar Love’ van Golden Earring. „Ik ben een Haags jongetje”, legt Rutte uit. Hij zingt niet mee, maar tikt een beetje mee met zijn voet en handen.

Na afloop zegt de premier dat hij het „erg leuk” vond. Hij blijft nog een uurtje op het terrein om wat muziek te horen. Eerste bestemming: het optreden van de Belgische zanger Tamino.