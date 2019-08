Louche energieverkoop leidt tot aanhoudende problemen

Het lukt toezichthouders, telemarketeers en de energiebranche maar niet om de verkooppraktijken rondom energiecontracten goed te reguleren. Dit weekend berichtte het Algemeen Dagblad over illegale handel in persoonsgegevens tussen bedrijven die telefonisch contracten verkopen voor energieleveranciers. In juli kondigde de Autoriteit Consument en Markt (ACM) al een onderzoek aan naar agressieve wervingsmethodes van energiecontracten. De Consumentenbond wil nu meer actie van energiebedrijven, telemarketeers en toezichthouders om illegale en irritante praktijken in te perken. Drie vragen.

1 Wat is het probleem?

Het AD meldt op basis van anonieme bronnen en documenten dat telefonische energieverkopers onderling telefoonnummers en andere persoonsgegevens uitwisselen. Soms tegen betaling, soms als vriendendienst.

In sommige gevallen gaat het niet alleen om telefoonnummers, maar ook om namen, adressen, rekeningnummers en zelfs burgerservicenummers. Die informatie wordt gebruikt voor telefonische verkoop. Dit is zeer waarschijnlijk in strijd met de privacywet.

2 Welke bedrijven doen dit?

Dat is niet helemaal duidelijk, ook uit het artikel van het AD blijkt niet onomstotelijk vast te staan welke telemarketingbedrijven precies verantwoordelijk zijn. De telemarketingbranche bestaat uit honderden kleine ondernemingen, zelfstandigen en onderaannemers die tegen commissies zelfstandig contracten verkopen voor energiebedrijven. De KvK meldde vorig jaar een verdubbeling van het aantal callcenters: van 369 in 2015 naar 768 drie jaar later. Branchevereniging DDMA keurt de misstanden „ten sterkste af”. Ze is naar eigen zeggen bezig met het verder aanscherpen van zelfregulering. Maar niet alle callcenters zijn bij de vereniging aangesloten.

3 En het bel-me-nietregister dan?

Sinds tien jaar moeten telemarketeers verplicht gebruikmaken van het bel-me-nietregister. Daarin melden mensen dat ze niet gebeld willen worden voor reclame. Maar ook daarover zijn al jaren veel klachten. Veel mensen worden nog gewoon gebeld, ook al staan ze in dat register. Uit diverse enquêtes blijkt dat vooral ouderen en kleine zelfstandigen vaak nog onterecht worden benaderd. Een rondvraag van de Kamer van Koophandel uit 2018 leerde dat ongeveer 40 procent van de zzp’ers hier last van heeft. Zij worden extra agressief benaderd omdat zij zich als ondernemer niet op de wettelijke bedenktijd voor consumenten kunnen beroepen – ja is ja. De ACM raadt mensen aan om melding te maken van klachten over ongewenste of agressieve telefoontjes via de website Consuwijzer.

De Consumentenbond pleit al een aantal maanden voor een totaalverbod op telemarketing omdat er zoveel misstanden zijn.