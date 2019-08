Iraanse olietanker licht anker ondanks Amerikaans arrestatiebevel

Gibraltar laat de Iraanse olietanker Grace 1, die vorige maand in beslag werd genomen door de Britten, zondagavond uitvaren. Dat meldt de Iraanse ambassadeur in het Verenigd Koninkrijk zondag via Twitter.

Het schip mag van anker gaan, ondanks een arrestatiebevel dat de Verenigde Staten vrijdag uitvaardigden tegen het schip. Gibraltar, een Brits overzees gebied bij de ingang van de Middellandse Zee, wees het bevel zondag af, omdat het gebonden is aan de regels van de Europese Unie.

De VS willen dat het schip opnieuw in beslag wordt genomen. Volgens Washington heeft de rederij van het schip, Paradise Global Trading, banden met de Iraanse Revolutionaire Garde, dat door de VS is aangewezen als terreurorganisatie. Ook wilde Washington beslag leggen op de twee miljoen vaten olie aan boord en ongeveer 1 miljoen dollar die de rederij op een Amerikaanse bank heeft staan.

De beheerders van het schip zouden zich volgens een rechter in Washington schuldig hebben gemaakt aan fraude en witwassen. Ook zouden zij de Amerikaanse sancties en anti-terrorismewetgeving hebben geschonden.

Straat van Hormuz

Het Amerikaanse arrestatiebevel kwam een dag nadat het hof van Gibraltar juist had bepaald dat de olietanker mocht uitvaren. Toch bleef het schip nog enkele dagen stilliggen voor de kust van Gibraltar.

De Grace 1 werd op 4 juli geconfisqueerd door de Britse marine. De olietanker was volgens de Britten op weg naar Syrië, terwijl er een EU-embargo geldt voor handel in olie met Syrië. Uiteindelijk concludeerde het hof dat de olie op het schip geen bestemming had waarvoor het embargo geldt.

Half juli confisqueerde Iran in een reactie de Britse olietanker Stena Impero in de Straat van Hormuz. In de zee-engte die toegang biedt tot de Perzische Golf en waar ongeveer eenvijfde van alle wereldwijde olie doorheen komt, zijn spanningen tussen het Westen en Iran de afgelopen maanden hoog opgelopen. Eerder werden ook al twee tankers beschadigd. De VS wijzen Iran als schuldige aan, Iran ontkent. Ook werd een Amerikaanse drone uit de lucht geschoten.

De VS hebben inmiddels militairen naar het gebied gestuurd om de internationale handel in de straat veilig te stellen. Ook zijn zij bezig met de vorming van een internationale coalitie om de koopvaardij te beschermen. De Britten hebben al toegezegd. Nederland heeft nog niet op het verzoek van de VS gereageerd.