Het Commentaar: soms ineens een hit

Naast Fokke & Sukke, de beurskoersen en de Sudoku, en nog boven het meest prominente nieuwsbericht prijkt het Commentaar, vergezeld van vertrouwde koppen als ‘Ontspanning Rusland en VS’.

Al sinds het allereerste commentaar van de fusiekrant NRC Handelsblad, dat gepubliceerd werd op 1 oktober 1970, geeft NRC dagelijks haar mening over wat er in de wereld gebeurt. Die mening wordt niet met een auteursnaam ondertekend; het Commentaar, zo staat ook vermeld in de omschrijving op de site, „geeft het standpunt van de krant weer, op basis van discussies tussen hoofdredactie en commentatoren”.

Die discussies beginnen in een appgroep waarin de acht commentatoren elke ochtend op basis van het nieuws mogelijke commentaaronderwerpen bespreken. Gewapend met een lijstje schuiven de op de redactie aanwezige commentatoren elke dag om één uur ’s middags aan bij de hoofdredactie.

Daar vinden vervolgens die befaamde discussies plaats: welk nieuwsonderwerp is het meest prangend om te becommentariëren? Hebben we daar een auteur voor, of is die gedroomde commentator-met-economiekennis net op vakantie? En, niet onbelangrijk: wat vindt NRC er eigenlijk van? Behalve het gewicht van het nieuws streven we ook naar afwisseling: elke dag een geopolitieke of macro-economische ontwikkeling zou te zwaar zijn.

Niet elk Commentaar haalt de ranglijst van meest gelezen artikelen, maar soms zit er ineens een hitje tussen. Dat ervoer ik toen ik afgelopen maandag een tweet waagde aan ons Commentaar over klimaatverandering. Hierin staat dat „vooral een overstap naar een plantaardig georiënteerd voedselpatroon is geboden, gezien het desastreuze effect van vleesproductie op het milieu, met haar onevenredig groot gebruik van grond en water”.

Niet iedereen was het met dit Commentaar eens, en dat is maar goed ook: zo schreven de voedselexperts Rudy Rabbinge en Joost van Kasteren in een opiniestuk waarom we niet gebaat zijn bij de in het Commentaar bepleite transitie naar biologische landbouw.