Duizenden dakloos na grote brand in sloppenwijk Dhaka

Door een grote brand in een sloppenwijk zijn dit weekend duizenden mensen dakloos geworden in Dhaka, de hoofdstad van Bangladesh.

De brand ontstond vrijdagnacht in de wijk Chalantika, in het noordwesten van de stad. Het is nog niet duidelijk wat de oorzaak was. Omdat de huisjes - vervaardigd van golfplaten of plastic - in de sloppen zo dicht bij elkaar stonden, kon het vuur zich snel verspreiden. De brandweer was zeker drie uur bezig met blussen.

Drie- tot tienduizend

Bijna duizend krotten werden volledig verwoest, zegt de onderminister van het ministerie dat verantwoordelijk is voor rampenbestrijding en hulpverlening tegen persbureau Reuters. Volgens de overheid zijn drieduizend mensen dakloos. Zondag werd duidelijk dat het ministerie andere, lagere cijfers hanteert wat betreft inwoners en de aantallen beschadigde huizen dan in nieuwsverslaggeving wordt genoemd. AFP meldt zelfs tienduizend daklozen.

Volgens de laatste berichten van zondagmiddag zijn enkele mensen gewond geraak. Veel bewoners waren niet thuis: zij waren bij publieke vieringen van het Offerfeest.

De regering van Bangladesh heeft al geld opzij gezet om mensen te helpen hun huizen weer op te bouwen. Er worden ook zakken rijst beschikbaar gesteld. Het ministerie moet nu beoordelen welke woningen voor de hulp in aanmerking komen.

In het overbevolkte Dhaka, waar ook industrie zich dicht bij woonwijken bevindt, doen zich vaak grote branden voor. Zo kwamen in februari van dit jaar zeker 81 inwoners om toen vijf woonwijken in vlammen opgingen.