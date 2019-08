Aantal treinreizigers in de Randstad groeit veel sneller dan NS kan bijbenen

NS kan de groei van het aantal treinpassagiers vanaf 2025 niet meer aan, waarschuwde NS-topman Roger van Boxtel vrijdag bij de presentatie van de halfjaarcijfers. Er is te weinig stations- en spoorcapaciteit om de groeiende reizigersstroom te vervoeren. NS heeft in de eerste helft van het jaar 4,6 procent meer reizigers vervoerd dan vorig jaar: hoger dan verwacht. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat denkt dat de kritische grens pas in 2030 bereikt wordt, maar NS waarschuwt dat het aantal reizigers in de Randstad veel sneller groeit dan het landelijk gemiddelde. Op drukke trajecten kunnen treinen niet meer verlengd worden. De kans om een zitplaats in de spits te bemachtigen, daalde met een half procent naar 95 procent. (NRC)

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 17 augustus 2019