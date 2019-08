Reputatiestratego

Komende week schaamvlieg ik naar New York om samen met mijn collega Jeroen Krabbé de uitvaart van Jeffrey Epstein bij te wonen. De familie heeft Jeroen gevraagd om als beste vriend te speechen. Ik heb hem aangeraden om over de gebroken nekwervels van het lijk iets grappigs te zeggen. Bijvoorbeeld over vrolijke wurgseks door de kleine meisjes. Ik hoop zo dat Placido Domingo een riedeltje komt kwelen met een opgewonden kinderkoor. En als Bill Clinton incognito in de beroemde blauwe jurk van Monica Lewinsky verschijnt ben ik dik tevreden. Maar ik vrees dat het een doodstille uitvaart wordt. Jeroen en ik. En verder niemand.

Ik ben blij dat ik even weg mag uit ons land waar ik het spruitjesgekrakeel spuugzat ben. Las ik nou echt dat een geitenwollen idioot wil dat Met het oog op morgen zijn tune wijzigt omdat er in het liedje van Reinhard Mey een sigaret gerookt wordt? Hoofdredacteur Marcel Gelauff van NOS-nieuws heeft inmiddels uitgelegd dat dat liedje gewoon blijft. Dat viel me mee want volgens mij is die Gelauff ook niet helemaal jofel. Afgelopen woensdag behandelde zijn vroeger toch respectabele NOS Journaal namelijk het door De Telegraaf opgestookte vuurtje rond burgemeester Femke wier 15-jarige puberzoon een in een verlaten woonark gevonden brandblusser had leeggespoten. Echt waar? Echt waar!

En wie bracht dit nieuws namens de wakkere krant van bang Nederland op de voorpagina? Crimefighter John van den Heuvel himself. De mastodont die onlangs als Zomergast nog een diepe indruk maakte op de linkse VPRO-kijkers. Ik las zelfs een verwarde ziel die John als opvolger van Rutte wilde. Maar Johnnieboy is weer helemaal terug bij af. Gewoon weer ‘Chef Kattekwaad’ die twee klierende Amsterdamse kereltjes tot nationaal wereldnieuws bombardeerde. Gelukkig heeft advocaat Peter Plasman duidelijk uitgelegd hoe het echt zit. Namelijk dat bijna alle pubers wel eens met een neppistool rondlopen. En de door rechts gehate Femke is gewoon een moeder die haar kind beschermt tegen de journalistenmaffiosi. Geestig dat dezelfde krant de volgende dag als eerste meldde dat er een nationale rattenplaag op komst is. Hoe ze aan dat nieuws kwamen? Goed rondgekeken op de redactie?

Als ik die John was zou ik me voorlopig verstoppen in die zogenaamde doofpot waarin alles verdwenen zou zijn. Hoe zal zo’n redactievergadering bij die Telegraaf eigenlijk gaan? Glimt de hoofdredacteur van trots omdat zijn krant deze scoop als eerste bracht? Of mompelt hij zacht en schaamrood dat het tijd wordt voor echt nieuws. Bijvoorbeeld een interview met good old Dirk Scheringa, die nog steeds spreekbeurten in het land houdt. Speeches die hij tot nu toe eindigde met de tekst dat hij misschien wel een discutabel boevenbankje had geleid, maar dat AZ wel mooi een prachtig voetbalstadion aan hem te danken had. Een stadion waar heel Alkmaar trots op is. De windhoos viel precies gelijk met de aftrap van het WK Daklozenvoetbal in Wales. God bestaat niet, maar heeft wel humor.

Toch maakte ons lokale Amsterdamse sufferdje Het Parool het veruit het bontst in de berichtgeving rond het ‘klappertjespistoolgate’ van het burgemeesterskind. Zij voerden een heuse reputatiestrateeg op. Een wat? Een reputatiestrateeg. Wat zeg ik? Twee reputatiestrategen. Een zekere Paul Stamsnijder en zijn zeer deskundige collega Alex de Vries. Zij mochten in de krant van donderdag allebei drie kilo ongezouten, voorgebakken lulkoek inbrengen. Dit superduo zei echt dingen die helemaal niemand zelf had kunnen bedenken. Waarheden als een kudde koeien. Waar zullen zij dit vak geleerd hebben? Op de academie waar je ook loopbaanconsultant, opruimassistent en klimaatcoach kunt worden? Hoe word je in godsnaam reputatiestrateeg? Wat zal het uurloon van deze minkukels zijn? Welke bedrijven huren dit soort dure jokers in? Dit zijn toch ronduit slappe lachbaantjes? Op een feestje of in een kroeg durf je toch niet hardop te melden dat je reputatiestrateeg bent? En bij je Tinderdate lijkt het me ook niet meteen tot neuken leiden. Maar toch, als ik Dirk Scheringa was zou ik toch even bellen. Maar misschien zijn ze in gesprek. Met John van den Heuvel.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 17 augustus 2019