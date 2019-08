Minderjarige migranten op boot Open Arms mogen aan land in Italië

De Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken, Matteo Salvini, heeft zaterdag laten weten dat alle minderjarige migranten zonder ouders op het reddingsschip van de Spaanse organisatie Open Arms van boord mogen op het Italiaanse eiland Lampedusa. De schoorvoetende toezegging kwam nadat Open Arms had gewaarschuwd dat de organisatie de veiligheid van de migranten aan boord niet meer kan garanderen. Dat meldt persbureau Reuters.

Salvini benadrukte dat hij alleen heeft ingestemd met het aan land laten van minderjarigen op aandringen van de Italiaanse premier Giuseppe Conte. Al zestien dagen dobbert het schip van Open Arms op zee rond zonder ergens te mogen aanleggen. Er zijn volgens Reuters 134 migranten aan boord, voornamelijk afkomstig uit Afrika. De levensomstandigheden op de boot gaan snel achteruit en er breken geregeld vechtpartijen uit onder de migranten.

Nieuwe wet

Salvini wist eerder deze maand een wet door het Italiaanse parlement te krijgen die het illegaal maakt om migranten aan land te brengen, op straffe van een boete van maximaal één miljoen euro. Op Twitter schreef Salvini daarna bereid te zijn die wet nog verder aan te scherpen. „Italië zal niet het vluchtelingenkamp worden van Europa. Ik werk niet mee aan mensensmokkel.”

Frankrijk, Duitsland, Roemenië, Portugal, Spanje en Luxemburg hebben al aangeboden te helpen de migranten onderdak te bieden, maar Salvini heeft daar steeds sceptisch op gereageerd. De Italiaanse minister herhaalde zaterdag in een verklaring nog maar eens dat Open Arms de migranten simpelweg naar Spanje dient te brengen en dat de organisatie zelf verantwoordelijk is voor de ontstane situatie aan boord. Maar hij voegde daar nu dus wel aan toe dat hij bereid is “veronderstelde minderjarigen” van de boot te laten.

Aquarius

De situatie van het schip van Open Arms doet denken aan de problemen die reddingsboot Aquarius ruim een jaar geleden kende, toen 630 migranten weken op zee verbleven in afwachting van een land dat hun opvang wilde bieden. Destijds bood de Spaanse regering van Pedro Sánchez de helpende hand en werd de groep uiteindelijk onder grote media-aandacht verwelkomd in de haven van Valencia. De socialistische regering stelde destijds meteen dat het om een eenmalige oplossing ging.