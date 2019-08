Voor de ingang van mijn werk loop ik achter twee mannen aan die elkaar na de vakantie weer zien. „Dag directeur”, begroet de een de ander. „Mooi kleurtje heb je”, antwoordt de ander. „Ja, ik ben er ook heel blij mee. Kostte wat maar is wel heel duurzaam.” Onbekend met het fenomeen dat mannen elkaar blijkbaar ook complimenteren met hun vakantietint en verheugd dat ik een glimp op heb mogen vangen van de innerlijke wereld van de moderne man, trek ik de deur van het gebouw open. Ik verwacht dat het gesprek verder zal gaan over Thailand of Trinidad. „Ja, mooi hè, dat donkerblauw”, klinkt achter mij. Blijkt het toch over die Tesla te gaan die voor mij de parkeerplaats opdraaide.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 17 augustus 2019